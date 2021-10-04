За сутки в России выявлены почти 26 тысяч инфицированных коронавирусом

За минувшие сутки в России выявлен 25 781 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это максимальный показатель инфицирования со 2 января, когда в стране был зафиксирован 26 301 новый случай. Кроме того, за последние 24 часа от вирусной пневмонии COVID-19 скончались 883 пациента, сообщил федеральный оперативный штаб в понедельник, 4 октября.

Всего с начала пандемии в России выявлены 7 612 317 случаев заражения коронавирусом, с подтвержденным диагнозом COVID-19, по данным оперативного штаба, скончался 210 801 человек. По другим данным, число смертей от коронавируса в России значительно выше.

Заболеваемость растет во всех регионах РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил серьезную обеспокоенность динамикой заражений за последние дни. "Заболеваемость растет в большинстве субъектов РФ. Много пациентов в больницах: в два раза больше, чем в это же время в прошлом году", - заявил Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По словам премьера, федеральные власти принимают меры для стабильной работы системы здравоохранения и оказания пациентам медицинской помощи. "Следим, чтобы в больницах было оборудование, медицинские изделия, медикаменты, конечно, кислород. Направляем средства на обеспечение лекарствами пациентов, которые лечатся от ковида дома", - указал Михаил Мишустин.

Уровень вакцинации от коронавируса в России глава правительства назвал слишком низким. "Во всех без исключения регионах созданы условия, чтобы граждане смогли сделать прививку от коронавируса, также сформирован резерв препаратов. Однако уровень вакцинации недостаточный, чтобы остановить распространение инфекции", - признал он.

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