YouTube ограничил доступ к стриму "Новой газеты" из-за ссылок на "Умное голосование"

Видеохостинг YouTube ограничил доступ к стриму "Новой газеты" (НГ), а также к видео на канале Sota.Vision и в блоге политика Ильи Яшина из-за ссылок на проект "Умное голосование" оппозиционера Алексея Навального. Об этом в четверг, 6 мая, сообщила редакция "Новой газеты".

Ограничения были введены за 10 минут до начала онлайн-"супермарафона", посвященного поддержке фигурантов так называемого "дворцового" дела. Речь идет о процессах, стартовавших вслед за протестами на фоне обнародования видео "Дворец для Путина. История самой большой взятки".

По словам устроителей, цель стрима - привлечь внимание к жертвам "самых массовых репрессий за мирные акции протеста". По словам журналистов НГ, трансляция была заблокирована из-за жалобы неизвестного пользователя.

Среди заявленных участников значились: политический обозреватель Кирилл Рогов, правозащитница Марина Литвинович, главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, адвокаты, сотрудники "ОВД-Инфо" и ряд других экспертов.

В итоге стрим был перенесен на канал "ОВД-Инфо".

Яшин: каналу вынесено предупреждение "с перспективой блокировки"

Илья Яшин в свою очередь уточнил, что его каналу было вынесено предупреждение "с перспективой блокировки". Ссылку на сайт "Умного голосования" расценили как "спам, обман и мошенничество" в ответ на жалобу Роскомнадзора, подчеркнул политик.

Представленный командой Навального проект "Умное голосование", как следовало из описания на его сайте, призван консолидировать голоса выступающих против партии "Единая Россия" в единый день голосования в РФ. Впервые он был опробован на выборах в ряде российских регионов в сентябре 2019 года. Ближайшие выборы депутатов Госдумы РФ запланированы на 19 сентября.

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