Илью Яшина и Андрея Пивоварова допросили по делу о перекрытии дорог

Оппозиционный политик Илья Яшин, а также исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров были привлечены в качестве свидетелей к расследованию уголовного дела о перекрытии путей сообщения, возбужденного в связи с прошедшими в воскресенье, 31 января, всероссийскими акциями протеста против ареста основателя Фонда борьбы в коррупцией Алексея Навального.
О возбуждении дела по уголовной статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения либо воспрепятствовании движению транспортных средств и пешеходов ранее в тот же день рассказал журналистам адвокат Сергей Бадамшин.
По словам Бадамшина, Алексея Пивоварова, на которого также был составлен протокол о неповиновении законному требованию сотрудника полиции, уже допросили в рамках этого дела. В свою очередь, адвокат Михаил Бирюков сообщил, что по делу о перекрытии дорог позже допросили и Илью Яшина.
Яшина и Пивоварова задержали 31 января в центре Москвы, где в это время проходила массовая акция в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных. По итогам этого мероприятия, по данным портала "ОВД-Инфо", было проведено более 1600 задержаний, а по всей России - свыше 5100. Это максимальное число задержаний за все время наблюдения "ОВД-Инфо" (с декабря 2011 года), указывает издание.
Задержания сторонников Алексея Навального
Первая массовая акция протеста против ареста Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии, где он проходил лечение от последствий отравления его на родине боевым веществом семейства "Новичок", состоялась 23 января.
После нее в России прошла серия задержаний сторонников политика, а также сотрудников его штабов и канала "Навальный LIVE". Так, 30 января задержали пресс-секретаря ФБК Киру Ярмыш. Произошло это прямо в спецприемнике, где она отбывала девять суток административного ареста за призывы к участию в несанкционированной акции 23 января.
В настоящий момент Ярмыш имеет статус подозреваемой по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на протестной акции 23 января в Москве. По тому же, "санитарному" делу проходят брат оппозиционера Олег Навальный, координатор московского штаба политика Олег Степанов, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева. 29 января Тверской суд Москвы заключил их всех под домашний арест до 23 марта.Хроника акции протеста в поддержку Алексея Навального 31 января 2021 года (1) >>>
Хроника акции протеста в поддержку Алексея Навального 31 января 2021 года (2) >>>
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Новая акция протеста в городах России
Оппозиционно настроенные россияне, в воскресенье 31 января, вышли на акции протеста по призыву штабов арестованного в Москве Алексея Навального. Как и восемь дней назад, митинги и шествия прошли в десятках городов страны. DW рассказывает, как это было.
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Протесты в России 31 января: как это было
Число участников в некоторых городах возросло
Несмотря на избиения, штрафы, административные и уголовные дела, возбужденные российскими властями после многотысячных акций 23 января, в некоторых городах России число участников новых протестов только возросло.
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Протесты в России 31 января: как это было
Власти готовились заранее
В Москве и других городах власти готовились к акции 31 января заранее: задерживали и отправляли под домашний арест активистов штабов Навального, оказывали давление на журналистов, всеми способами предупреждали о "незаконности " запланированных митингов и шествий и возможных последствиях за нарушения закона.
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Протесты в России 31 января: как это было
Хороводы вокруг хороводов
Холодная погода в некоторых городах послужила толчком к появлению нового символа российских протестов. В некоторых городах протестующие водили хороводы вокруг сохранившихся новогодних елок, а полиция хороводила вокруг мирных граждан.
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Протесты в России 31 января: как это было
Неприступная крепость
Задолго до начала акций силовики превратили центры больших городов в неприступные крепости. В Москве была закрыта для пешеходов Красная площадь и ряд улиц и площадей в пределах Бульварного кольца, в Санкт-Петербурге силовики ОМОН и бойцы Росгвардии под прикрытием КАМАЗов перекрыли Невский проспект. В ряде городов были закрыты станции метро.
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Протесты в России 31 января: как это было
Все средства подавления
Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.
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Протесты в России 31 января: как это было
С особой жестокостью
Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.
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Протесты в России 31 января: как это было
Отбивая задержанных
Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.
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Протесты в России 31 января: как это было
Счет задержанным шел на тысячи
По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.
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Протесты в России 31 января: как это было
Всех подряд
Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.
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Протесты в России 31 января: как это было
В Берлине поддержали Навального
Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.
Автор: Виталий Кропман