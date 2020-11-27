 Илью Яшина и Андрея Пивоварова допросили по делу о перекрытии дорог | Новости из Германии о России | DW | 31.01.2021

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Россия

Илью Яшина и Андрея Пивоварова допросили по делу о перекрытии дорог

Уголовное дело о воспрепятствовании движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения было возбуждено в связи с массовыми протестами в поддержку Алексея Навального.

Омоновцы на акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального в Москве, 31 января 2021 года

Омоновцы на акции в поддержку Алексея Навального в Москве

Оппозиционный политик Илья Яшин, а также исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров были привлечены в качестве свидетелей к расследованию уголовного дела о перекрытии путей сообщения, возбужденного в связи с прошедшими в воскресенье, 31 января, всероссийскими акциями протеста против ареста основателя Фонда борьбы в коррупцией Алексея Навального.

О возбуждении дела по уголовной статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения либо воспрепятствовании движению транспортных средств и пешеходов ранее в тот же день рассказал журналистам адвокат Сергей Бадамшин.

По словам Бадамшина, Алексея Пивоварова, на которого также был составлен протокол о неповиновении законному требованию сотрудника полиции, уже допросили в рамках этого дела. В свою очередь, адвокат Михаил Бирюков сообщил, что по делу о перекрытии дорог позже допросили и Илью Яшина.

Яшина и Пивоварова задержали 31 января в центре Москвы, где в это время проходила массовая акция в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных. По итогам этого мероприятия, по данным портала "ОВД-Инфо", было проведено более 1600 задержаний, а по всей России - свыше 5100. Это максимальное число задержаний за все время наблюдения "ОВД-Инфо" (с декабря 2011 года), указывает издание.

Задержания сторонников Алексея Навального

Первая массовая акция протеста против ареста Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии, где он проходил лечение от последствий отравления его на родине боевым веществом семейства "Новичок", состоялась 23 января. 

После нее в России прошла серия задержаний сторонников политика, а также сотрудников его штабов и канала "Навальный LIVE". Так, 30 января задержали пресс-секретаря ФБК Киру Ярмыш. Произошло это прямо в спецприемнике, где она отбывала девять суток административного ареста за призывы к участию в несанкционированной акции 23 января.

В настоящий момент Ярмыш имеет статус подозреваемой по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на протестной акции 23 января в Москве. По тому же, "санитарному" делу проходят брат оппозиционера Олег Навальный, координатор московского штаба политика Олег Степанов, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева. 29 января Тверской суд Москвы заключил их всех под домашний арест до 23 марта.Хроника акции протеста в поддержку Алексея Навального 31 января 2021 года (1) >>>

Хроника акции протеста в поддержку Алексея Навального 31 января 2021 года (2) >>>

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    Автор: Виталий Кропман


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