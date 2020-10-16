 YouTube дополнительно ограничит контент, связанный с теориями заговора | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

YouTube дополнительно ограничит контент, связанный с теориями заговора

Хостинг YouTube уже заблокировал "десятки тысяч видео QAnon", а также закрыл каналы, используемые движением.

Символ движения QAnon

Символ движения QAnon

Видеохостинг YouTube, принадлежащий американской транснациональной корпорации Google Inc., примет дополнительные шаги для ограничения контента, распространяемого в рамках QAnon и других безосновательных теорий заговора. Об этом представители хостинга сообщили в четверг, 15 октября, в блоге сервиса.

Так, запрещены будут, в частности, материалы, имеющие отношение к теориям заговоров и используемые для оправдания насилия. Речь идет, к примеру, о видеосюжетах, в которых содержатся угрозы или призывы, направленные на конкретных лиц.

При этом, по словам представителей сервиса, ключевую роль будет играть контекст. Так, например, новостные сюжеты с упоминанием QAnon, не нацеленные "на конкретных индивидов" и определенные группы, удалены не будут. В то же время хостинг уже заблокировал "десятки тысяч видео QAnon", а также закрыл каналы, используемые движением, в том числе те, которые содержали прямые угрозы насилия.

Deep State и Дональд Трамп

Распространяемая сторонниками QAnon безосновательная теория заговора гласит, что международная группа влиятельных педофилов под названием Deep State похищает детей, чтобы изготавливать из их крови эликсир вечной молодости. К подобным преступлениям, по версии сторонников движения, причастны экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и американский миллиардер Джордж Сорос.

Группировка Deep State, согласно этой теории, представляет собой что-то вроде мирового правительства, которое, подобно кукловоду, "дергает за веревочки" сильных мира сего. Власти же Deep State противостоит прежде всего действующий президент США Дональд Трамп, убеждены активисты QAnon.

После того как сторонники QAnon спланировали и осуществили в США ряд насильственных акций, в 2019 году Федеральное бюро расследований заявило, что движение таит в себе потенциальную террористическую угрозу.

Летом Facebook и Twitter заблокировали тысячи аккаунтов сторонников движения QAnon. Уполномоченный федерального правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) 19 сентября в свою очередь также призвал администраторов мессенджеров к тому, чтобы они чаще ограничивали распространение сообщений, связанных с движением QAnon.

Смотрите также:

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Reuters/E. Nouvelage)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    В штаб-квартире YouTube раздались выстрелы

    Первые звонки о выстрелах поступили в службу спасения около 13:00 по местному времени (23:00 мск). Уже через две минуты на место прибыли наряды полиции. Они рекомендовали населению выбирать маршруты объезда и начали обследовать здание.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei YouTube-Zentrale in den USA (Reuters/Social Media)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    Люди в панике выбегали из здания

    Сотрудники видеохостинговой компании в панике выбегали из здания с поднятыми над головой руками. Некоторые из находившихся внутри постарались забаррикадироваться в офисах. В соцсетях они писали, что слышат выстрелы и видят спешащих наружу коллег.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (picture-alliance/AP/J. Chiu)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    Есть раненые

    На место прибыли пожарные и спасатели. Шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини сообщил, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Трое с огнестрельными ранениями - две женщины и мужчина в критическом состоянии - были доставлены в Центральную больницу Сан-Франциско. Еще один человек получил механическую травму ноги.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Getty Images/J. Sullivan)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    Преступница могла покончить с собой

    В ходе спецоперации полиция нашла в одной из комнат женщину, предположительно открывшую стрельбу. По предварительной информации, "она покончила с собой". Следователи считают, что она проникла в здание с территории кафетерия. Речь не идет об акте терроризма. По одной из версий, преступница мстила своему бойфренду.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Reuters/Instagram/Dirtdavisthe3rd)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    Слова сочувствия и поддержки

    Со словами сочувствия обратился к пострадавшим президент США Дональд Трамп: "Наши мысли и молитвы со всеми, кто оказался вовлечен в этот инцидент. Спасибо нашим феноменальным сотрудникам правоохранительных органов и службам неотложного реагирования". Гендиректор Google Inc. Сундар Пичаи назал произошедшее "ужасным актом насилия".

    Автор: Екатерина Венкина


Смотреть видео 00:38

Стрельба в штаб-квартире YouTube

Аудио- и видеофайлы по теме

Меркель и поколение YouTube: видеоблогеры задали неожиданные вопросы канцлеру ФРГ  

Главный рэп-баттл года бьет рекорды на YouTube  

Реклама

Самые читаемые

Обслуживание самолета Лукашенко в Гамбурге идет по плану  

Как в Евросоюзе восприняли угрозу Лаврова "перестать общаться"  

С какой группой крови выше риск заболеть COVID-19  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно