YouTube блокирует контент про уклонение от службы в армии РФ

Видеохостинг YouTube заблокировал четыре видео российских каналов, посвященных уклонению от службы в армии, по требованию Роскомнадзора. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщает Telegram-канал "Агентство. Новости".

Под ограничения со стороны YouTube попали ролики, опубликованные на каналах "Дозор в Волгограде", "Школа призывника" и еще одного неназванного независимого регионального СМИ. Кроме того, пишет "Агентство", видеохостинг пригрозил блокировкой канала правозащитного проекта "ОВД-Инфо".

Во всех четырех уведомлениях, которые каналы получили от YouTube, говорится, что блокировка производится по инициативе Роскомнадзора, так как "материалы канала нарушают федеральный закон "Об информации". Как рассказал "Агентству" эксперт по кибербезопасности, до этого платформа не блокировала оппозиционный контент по требованию российских властей, а "выхода из такого бана для независимых медиа и правозащитных проектов не существует".

YouTube предъявлял претензии к расследованию команды Алексея Навального

В ноябре 2023 года видеохостинг заблокировал расследование соратников покойного Алексея Навального про связь арестованной в Италии суперяхты "Шехерезада" с президентом России Владимиром Путиным.

В уведомлении от платформы, которое получила команда политика, говорится о нарушении правил YouTube "в отношении домогательств". Из видео и звуковой дорожки ролика потребовали удалить "всю конфиденциальную информацию", а также "размыть изображения людей, взятые без их разрешения". При этом сейчас ролик о яхте "Шахерезада" доступен .

Ранее YouTube блокировал каналы российских пропагандистов и государственных СМИ

С начала войны России против Украины видеохостинг YouTube заблокировал десятки каналов российских пропагандистов и государственных СМИ. Так, под ограничения попали сразу несколько федеральных каналов, канал российской Госдумы "Дума ТВ", каналы Владимира Соловьева, Никиты Михалкова и многих других. В феврале 2024 года площадка ограничила доступ к более чем 40 государственным региональным каналам из РФ.