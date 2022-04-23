WSJ: Россия пытается скрыть воздействие западных санкций

В последние дни российские власти прекратили публикацию данных о государственном долге, торговой статистике и нефтедобыче. Между тем Банк России разрешил местным банкам временно не публиковать финансовую отчетность по российским стандартам, а законодатели работают над законопроектом, запрещающим кредиторам обмениваться данными с иностранными государствами. Усиливающаяся тенденция к засекречиванию информации является частью усилий, предпринимаемых властями РФ для защиты экономики и отечественных компаний от дальнейших санкций Запада в связи с военным вторжением Москвы в Украину, пишет газета The Wall Street Journal в субботу, 23 апреля.

Ограниченность данных означает, что Вашингтон и Брюссель будут иметь меньше понимания, как санкции влияют на российскую экономику. В результате им будет сложнее находить новые мишени для ограничительных мер и разрабатывать будущие пакеты санкций. "Они пытаются скрыть экономическую картину", - считает заместитель главного экономиста Института международных финансов (IIF) Элина Рыбакова. - У нас есть запреты на российские СМИ, и теперь то же самое касается доступа к статистике. Железный занавес опускается с обеих сторон".

Ограничения могут прятать кризис в банковской сфере

На прошлой неделе, в частности, структура Минэнерго России, которая публикует ежемесячную статистику добычи и экспорта нефти, сообщила, что "ограничивает распространение информации, которая может быть использована в качестве дополнительного давления на российский рынок и его участников". Ведомство прекратило предоставлять данные о динамике добычи нефти помесячно, а также поставках топлива с российских НПЗ и газоперерабатывающих заводов на внутренний рынок и на экспорт.

Не вся статистика засекречивается: правительство по-прежнему публикует такие основные показатели, как инфляция, ВВП и ряд других данных. Однако объем публикаций сократился.

Ограничения на данные российских банков могут скрывать кризис в банковской сфере, отмечает WSJ. В марте Банк России принял решение временно сократить объем раскрытия отчетности, публикуемой кредитными организациями на своих сайтах, а также на сайте регулятора. Это сделано "для ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введенными западными странами санкциями".

Шестой пакет санкций ЕС

В настоящее время ЕС работает над шестым пакетом санкций и рассматривает различные возможные меры для нанесения удара по российской нефтяной промышленности, такие как ограничения на поставки некоторых продуктов нефтепереработки и налогообложение импорта. Как заявил 22 апреля глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, ни одно из предложений пока не получило полной поддержки всех стран - членов ЕС.

Прекращение публикации данных "может влиять на разработку санкций, особенно финансовых санкций, при отсутствии важной информации", сказала WSJ Мария Шагина, сотрудник Финского института международных отношений (FIIA).

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