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Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Vesa Moilanen/Lehtikuva via AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

WP: Зеленский "за закрытыми дверями" предлагал атаки на РФ

Олег Соколенко
13 мин. назад

Зеленский "за закрытыми дверями" предлагал оккупировать приграничные населенные пункты РФ, а также нанести удар по нефтепроводу "Дружба". Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на "слитые" документы США.

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Президент Украины Владимир Зеленский "за закрытыми дверями" предлагал совершить дерзкие атаки на территории России. Об этом в субботу, 13 мая, пишет газета The Washington Post  (WP) со ссылкой на "слитые" секретные документы американской разведки.

Согласно одному из этих документов, на совещании в конце января Зеленский якобы предложил двинуть украинскую армию на российскую территорию и "захватить неназванные приграничные города РФ", чтобы "дать Киеву рычаг для давления в переговорах с Москвой". Пересказывая другой документ, WP пишет, что на встрече с главкомом ВСУ Валерием Залужным в конце февраля президент выразил обеспокоенность "отсутствием у Украины ракет большой дальности, способных поражать места дислокации российских войск в России" и предложил атаковать "неуказанные места дислокации (ВС РФ) в Ростовской области" с помощью беспилотников.

Кроме того, пишет газета, из "слитых" документов следует: на встрече с вице-премьером Юлией Свириденко в середине февраля Зеленский заявил, что Украина "должна просто взорвать" российский нефтепровод "Дружба", чтобы "разрушить промышленность (премьер-министра Венгрии. - Ред.) Виктора Орбана, которая в значительной степени основывается на использовании российской нефти". Описывая этот разговор, представители разведки США отметили, что Зеленский "выражал гнев в отношении  Венгрии и, таким образом, мог высказывать преувеличенные, бессмысленные угрозы".

Зеленский назвал утверждения разведки США "фантазиями"

В интервью The Washington Post, также опубликованном 13 мая, Зеленский, отвечая на вопрос о том, предлагал ли он оккупировать часть территории РФ, называет эту информацию "фантазиями". "Украина никого не оккупирует, все наоборот", - сказал он.

Однако при этом Зеленский подчеркнул, что возглавляемая им страна имеет полное право защищаться от агрессии. "Когда столько людей погибли, есть массовые захоронения и наших людей пытают, я уверен, что мы должны использовать все способы (для самозащиты. - Ред.)", - заявил президент Украины.

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WP: Зеленский "за закрытыми дверями" предлагал атаки на РФ
www.washingtonpost.com
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