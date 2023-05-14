WP: Зеленский "за закрытыми дверями" предлагал атаки на РФ

Зеленский "за закрытыми дверями" предлагал оккупировать приграничные населенные пункты РФ, а также нанести удар по нефтепроводу "Дружба". Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на "слитые" документы США.

Президент Украины Владимир Зеленский "за закрытыми дверями" предлагал совершить дерзкие атаки на территории России. Об этом в субботу, 13 мая, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на "слитые" секретные документы американской разведки.

Согласно одному из этих документов, на совещании в конце января Зеленский якобы предложил двинуть украинскую армию на российскую территорию и "захватить неназванные приграничные города РФ", чтобы "дать Киеву рычаг для давления в переговорах с Москвой". Пересказывая другой документ, WP пишет, что на встрече с главкомом ВСУ Валерием Залужным в конце февраля президент выразил обеспокоенность "отсутствием у Украины ракет большой дальности, способных поражать места дислокации российских войск в России" и предложил атаковать "неуказанные места дислокации (ВС РФ) в Ростовской области" с помощью беспилотников.

Кроме того, пишет газета, из "слитых" документов следует: на встрече с вице-премьером Юлией Свириденко в середине февраля Зеленский заявил, что Украина "должна просто взорвать" российский нефтепровод "Дружба", чтобы "разрушить промышленность (премьер-министра Венгрии. - Ред.) Виктора Орбана, которая в значительной степени основывается на использовании российской нефти". Описывая этот разговор, представители разведки США отметили, что Зеленский "выражал гнев в отношении Венгрии и, таким образом, мог высказывать преувеличенные, бессмысленные угрозы".

Зеленский назвал утверждения разведки США "фантазиями"

В интервью The Washington Post, также опубликованном 13 мая, Зеленский, отвечая на вопрос о том, предлагал ли он оккупировать часть территории РФ, называет эту информацию "фантазиями". "Украина никого не оккупирует, все наоборот", - сказал он.

Однако при этом Зеленский подчеркнул, что возглавляемая им страна имеет полное право защищаться от агрессии. "Когда столько людей погибли, есть массовые захоронения и наших людей пытают, я уверен, что мы должны использовать все способы (для самозащиты. - Ред.)", - заявил президент Украины.

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