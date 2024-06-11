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WP: CША сняли запрет на поставку оружия "Азову"

Ольга Лебедева
11 июня 2024 г.

Бойцы "Азова" будут иметь доступ к военной помощи Соединенных Штатов, как и любое другое подразделение украинской армии.

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Бойцы бригады спецназа "Азов" Нацгвардии Украины в окопе
Бойцы бригады "Азов"Фото: Alex Babenko/AP Photo/picture alliance

Администрация президента CША Джо Байдена сняла введенный почти 10 лет назад запрет на обучение и вооружение бригады спецназа "Азов" Нацгвардии Украины, пишет The Washington Post. "Азов" будет иметь доступ к военной помощи США, как и любое другое подразделение ВСУ, отмечает издание в понедельник, 10 июня, со ссылкой на Государственный департамент США.

При этом в Вашингтоне отметили, что украинская 12-я бригада специального назначения "Азов" прошла так называемую "проверку Лихи", названную в честь бывшего сенатора-демократа Патрика Лихи, который инициировал запрет на предоставление американской военной помощи иностранным военным подразделениям в случае грубых нарушений прав человека.

Нарушений не обнаружено

В ходе данной проверки не обнаружено "никаких доказательств" подобных нарушений в отношении "Азова", говорится в заявлении. Представитель Госдепартамента отказался сообщить, когда именно был снят запрет и получил ли уже "Азов" американское оружие. В самом батальоне и в правительстве Украины не ответили на запросы издания о комментариях, сообщила WP.

The Washington Post подчеркивает, что около десяти лет назад "Азову" запретили использовать оружие из США, поскольку американские официальные лица установили, что некоторые из основателей батальона придерживаются расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов, а в представители ООН в сфере прав человека обвиняли "Азов" в нарушениях гуманитарного права. Членам батальона также запретили посещать тренинги, организованные американскими военными.

Оборона "Азовстали"

Батальон "Азов" в Украине стал синонимом последнего сражения Украины в осажденном Мариуполе весной 2022 года. После нескольких месяцев боев за сталелитейный завод "Азовсталь" бойцам было приказано прекратить оборону и сдаться российским войскам. Часть из них впоследствии удалось освободить. По состоянию на начало мая, в российском плену оставались более 900 "азовцев". В Киеве считают, что оборона "Азовстали" была бы более эффективной, если бы у "Азова" был доступ к американскому оружию.

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