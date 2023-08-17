Нацгвардия: "Азов" возобновил выполнение задач на фронте

Бригада спецназначения "Азов" "приступила к выполнению боевых задач" к северо-западу от Лисичанска, сообщил представитель Нацгвардии Украины.

Бригада спецназначения "Азов" восстановлена и "приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества", к северо-западу от Лисичанска в Луганской области. Об этом заявил в четверг, 17 августа, на брифинге врио директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины Николай Уршалович. Его процитировал Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

По словам Уршаловича, военные "Азова" "удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику потери в живой силе и технике".

Так, 15 августа артиллеристы бригады в районе лесничества уничтожили минометный расчет и инженерную машину ВС РФ, заявил он.

Возвращение военных "Азова" из Турции

Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко 31 июля сообщил, что вернувшиеся из Турции в Украину военные "Азова" вновь будут участвовать в боевых действиях.

Украинские военные Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега 8 июля вернулись из Турции, где проходили лечение. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В своем Telegram он обнародовал видео, на котором бойцов встретил украинский лидер Владимир Зеленский, после чего они вместе вылетели из Турции на самолете президента Украины.

В Кремле сочли возвращение "прямым нарушением условий имевшихся договоренностей". Так отреагировал на произошедшее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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