World Athletics не намерен допускать легкоатлетов из РФ к ОИ

Решение о допуске спортсменов к соревнованиям находится в компетенции международных федераций, напомнили в WA, комментируя заявление МОК о возможном допуске к Олимпиаде в Париже россиян и белорусов.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics, WA) не планирует снимать дисквалификацию российских спортсменов, несмотря на их возможный допуск к Олимпийским играм 2024 года в нейтральном статусе со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). "Позиция World Athletics относительно участия России остается неизменной и была очень четкой с самого начала", - заявила ассоциация в Кельне в среду, 6 декабря, в ответ на запрос агентства SID.

По словам собеседника агентства, в WA "продолжают следить за ситуацией". "Но если обстоятельства не изменятся к началу Олимпийских игр фундаментальным образом, решение об отстранении (российских спортсменов. - Ред.) будет распространяться и на Париж-2024", - добавил он.

В World Athletics также подчеркнули, что мнение ассоциации не совпадает с мнением приглашенных МОК на Олимпийский саммит организаций. "В задачи МОК входит решение о том, какие страны будут приглашены к участию в Олимпийских играх, но международные спортивные федерации должны решать, какие спортсмены в их виде спорта имеют право на участие", - напомнил представитель WA.

МОК не исключил допуска россиян и белорусов к Олимпиаде

Накануне МОК сообщил, что на Олимпийском саммите в Лозанне представители нескольких международных ассоциаций летних видов спорта и нескольких национальных олимпийских комитетов выступили за допуск спортсменов из РФ и Беларуси к Олимпиаде в Париже под нейтральными флагами.

World Athletics принял решение об отстранении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с ноября 2015 года из-за допингового скандала и затем несколько раз его продлевал. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, МОК отстранил россиян и белорусов от участия в международных состязаниях, но в январе 2023 года допустил их возвращение в мировой спорт под нейтральным статусом. Одним из предварительных условий, упомянутых МОК, было однозначно заявленное неприятие спортсменом политики своих государств. Против такого решения выступили Украина и многие другие страны, а также руководство многих международных спортивных ассоциаций.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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