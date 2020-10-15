В Германии готовят танк для акции на границе Украины и РФ

Немецкий художник Михаэль Фишер, работающий под творческим псевдонимом Фишер-Арт (Michael Fischer-Art), создает в своей мастерской в Лейпциге танк в цветах российского и украинского флагов. Арт-объект планируют задействовать в символической антивоенной акции деятелей искусства, которая пройдет на границе двух государств.

Танк как символ человеческого единения?!

Художник, работающий в стиле поп-арт, назвал свое будущее произведение "Frühlingspanzer" (дословно - "весенний танк"). По словам автора, оно призвано символизировать взаимопонимание и человеческое единение.

"Это актуально в том числе и для российско-украинского конфликта. Россия - территория, Украина - территория, есть немецкое пространство, американское пространство. И это должно функционировать вместе, а не быть направленным друг против друга", - пояснил Фишер в беседе с DW.

Ранее он создал для российского села под названием Лейпциг, которое находится на Урале, копию памятника Битве народов, установленного в немецком Лейпциге в память о сражении 1813 года, в результате которого коалиция русских, австрийских, прусских и шведских войск разбила армию Наполеона.

Демонстрация за мирное сосуществование

Завершить работу над объектом художник планирует через 10 дней. Свое произведение Михаэль Фишер-Арт намерен задействовать в акции, которая должна пройти на российско-украинской границе в начале марта.

В мероприятии примут участие деятели искусства, в том числе из России и Украины. Они хотят устроить демонстрацию в поддержку мирного сосуществования. Акция не предполагает большого количества участников, уточнил художник.

Художник, работающий в стиле поп-арт, назвал свое произведение "Frühlingspanzer" (дословно - "весенний танк")

История с "танком мира"

Frühlingspanzer - не первый арт-объект, основой для которого стал настоящий боевой танк. В Германии известна история с "танком мира". В 2007 году Михаэль Фишер-Арт расписал военную технику по просьбе менеджера в сфере культуры Арнэ Новака (Arne Nowak). Произведение выставляли в нескольких местах, в том числе - перед Бранденбургскими воротами в Берлине.

Потом танк пропал. Однако в скором времени в СМИ появились сообщения о том, что похожий танк находится в мастерской Фишера. Новак подал иск в суд и потребовал от художника 15 тысяч евро в качестве компенсации. Танк у художника конфисковали.

В разговоре с DW Фишер-Арт заявил, что для акции на российско-украинской границе он разрисовывает не "танк мира", а другой. Для нового произведения он приобрел другую единицу военной техники - старый британский танк.

Социально-критический подход в искусстве

Михаэль Фишер-Арт родился в Лейпциге. Художник декларирует социально-критический подход к окружающему миру и относит свои произведения к "рыночному реализму". Он создает скульптуры, разрисовывает фасады зданий, мосты, детские площадки и другие объекты.

Среди работ Фишера - роспись в здании лекционного зала в Дрезденском техническим университете, фонтан Comic-Brunnen во Франкфурте-на-Одре, а также дома Fischer-Art-Haus в Зебнице и Лейпциге.

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