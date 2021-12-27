Европа потонет без Беларуси: о чем напоминает "Патриот" в центре Мюнхена

Не пугайтесь - никто не уходит под воду. Это - произведение искусства. Рука с флагом Евросоюза "старается" не утонуть в реке Изар в центре Мюнхена. Автор произведения под названием "Патриот" ("Der Patriot") - немецкий художник Кристиан Шнурер (Christian Schnurer). Цель инсталляции - напомнить Европе, что у ее границ гибнут люди: одни беженцы замерзают в Беларуси, другие тонут в Эгейском море.

Шнурер закрепил силиконовую руку тросами и грузами так, что она держится на плаву против течения. Из ледяной воды она высовывается прямо перед зданием ландтага Баварии - парламента федеральной земли. По задумке художника, инсталляция "Патриот" отображает "горькую картину очевидного противоречия между европейскими идеями гуманизма и множеством умирающих у внешних границ ЕС людей".

Вот так выглядит силиконовая рука с флагом ЕС в центре баварской столицы

Кристиан Шнурер считает себя убежденным европейцем, и именно поэтому он уверен в том, что нынешняя ситуация с беженцами - политический провал Европы. Художник сознательно выбрал для названия слово "патриот", столь часто используемое в наши дни правыми популистами. Шнурер таким образом хочет хотя бы отчасти "реабилитировать патриотизм в его истинном значении".

Силиконовая рука с флагом ЕС. При чем тут Беларусь?

Почему в описании инсталляции художник упоминает Беларусь? Потому что, по его мнению, ситуация с беженцами на границе с Польшей - это "вопиющий пример того, что происходит, когда предают ценности". Он наблюдает за развитием протестного движения в Беларуси с лета 2020 года и сожалеет, что Европа пока так мало сделала для страны, народ которой явно исповедует европейские ценности, очевидно является частью Европы и страдает за каждую попытку открыто об этом заявить.

"Патриот" призывает европейских политиков вспомнить об основных европейских ценностях

"Европейский дух вездесущ", - уверен немецкий художник, убежденный в том, что никто не должен "мерзнуть, умирать и страдать под Рождество". Своим произведением Шнурер призывает немецких политиков жестче реагировать на любые проявления насилия в отношении народов, проживающих на территории Европы, и незамедлительно оказать содействие всем нуждающимся в помощи. В том случае, если Евросоюз не вспомнит об основных европейских ценностях, он действительно может уйти под воду, отмечает художник.

В своих произведениях Кристиан Шнурер и ранее неоднократно обращал внимание на проблему "обесценивания человеческой жизни в современном обществе". "Патриот" был создан в рамках кампании "Искусство встречается с конституцией" ("Kunst trifft Verfassung"), инициированной баварскими "зелеными". В связи с 75-летием конституции Баварии, отмечаемым в этом году, местные "зеленые" призвали творческих людей художественно прокомментировать юбилей. Избранные произведения будут показаны публике в 2022 году, но инсталляция Шнурера уже выставлена на обозрение.

"Патриота" можно увидеть в Мюнхене до 11 января 2022 года.

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