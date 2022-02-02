 В Украине отменят призыв на срочную службу в армии | Новости из Германии об Украине | DW | 02.02.2022

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Украина

В Украине отменят призыв на срочную службу в армии

Согласно указу президента Владимира Зеленского, правительство Украины должно подготовить и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект об отмене призыва на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

Украинские солдаты

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект об отмене призыва на срочную  военную службу  с 1 января 2024 года. Указ об этом обнародован во вторник, 1 февраля.

"Кабинету министров разработать внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года", – говорится в указе, опубликованном на сайте главы украинского государства.

Украинская армия станет профессиональной и будет увеличена

Ранее Зеленский подписал президентский указ об увеличении к 2025 году численности армии, которая в настоящее время составляет 261 тысячу человек,  на 100 тысяч человек, то есть на 38 процентов, и сделать ее профессиональной.

Согласно заявлению главы государства, военным-контрактникам  поднимут зарплаты  и обеспечат их жильем. Так, уже к концу нынешнего года контрактники будут получать в пересчете как минимум 705 долларов США в месяц – почти вдвое больше, чем составляет минимальная зарплата в Вооруженных Силах Украины сейчас.

На фоне скопления военных РФ у границ Украины

Увеличение численности украинской армии и расходов на оборону страны происходит в ситуации, когда на российской территории у границ Украины находятся примерно 100 тысяч военнослужащих РФ. Как предполагают на Западе, Москва планирует вторжение на территорию Украины. Кремль это отрицает.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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