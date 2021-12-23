Украинок обязали стать на военный учет. Что это значит

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Минобороны Украины приказало поставить на военный учет женщин из 35 сфер профессиональной деятельности. С чем это связано, как будет выглядеть на практике и о чем идет речь?
На фоне опасений военного вторжения со стороны РФ, Киев в рамках своей стратегии безопасности расширяет список военнообязанных за счет женщин. В этом списке около 100 конкретных профессий из 35 сфер профессиональной деятельности.
Это не только технические и инженерные специальности. На учет в военкомат теперь должны стать и музыканты, музейные и театральные работницы, библиотекари, журналистки, социальные работницы, искусствоведы, литературоведы, юристы, бухгалтеры. Эти и другие профессии Минобороны Украины сочло "родственными соответствующим военно-учетным специальностям".
За уклонение от учета предусмотрен штраф: если это произошло впервые, то 510-850 гривен (17-28 евро), если повторно, то 850-1700 гривен (28-55 евро). Полагается штраф и руководителям компаний и организаций, способствующих уклонению от постановки на учет - от 5100 до 8500 гривен (170-280 евро).
Цель нововведения - выяснить, какие специалисты есть в стране, и кто из них в случае необходимости может быть привлечен к защите государства, поясняют в Вооруженных силах Украины. Это не мобилизация, подчеркивают в армии. "Речь идет только об учете, а не о призыве или какой-либо другой обязательной форме привлечения женщин в армию", - цитирует информационное агентство Минобороны Украины главу Киевского областного центра комплектования и соцподдержки (военкомата) Валерия Куценко.
Его слова подтверждают и эксперты. "Речь не о том, что их всех должны одеть в военную форму, а о том, что государство должно владеть информацией, этим учетом, чтобы в случае войны, чрезвычайных событий, было понимание мобилизационного резерва страны. О военной службе речи нет", - сказал в интервью DW специалист по внешней политике и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.
При этом ставить на учет будут женщин в возрасте от 18 до 60 лет и только после проверки профессиональной квалификации и состояния здоровья, но при этом независимо от семейного положения и наличия детей. Однако даже в условиях всеобщей мобилизации, которую президент Владимир Зеленский допустил в случае нападения России на Украину, далеко не все военнобязанные по закону подлежат призыву на военную службу.
В новом приказе речь идет о сотнях тысяч женщин, подсчитали в оборонном ведомстве Украины. А руководительница украинского экспертного ресурса "Гендер в деталях"Тамара Злобина исходит из того, что эти изменения коснутся миллионов гражданок страны, которых Минобороны просто поставило перед фактом.
"Женщинам, которых этот приказ касается напрямую, ничего не пояснили. Первыми его опубликовали специализированные кадровые ресурсы, и он породил больше вопросов, чем ответов, - указывает специалистка в беседе с DW. - В результате часть общества восприняла эту новость как "женщинам теперь нужно служить в армии", поскольку отсутствие четкой коммуникации со стороны Минобороны породило многочисленные домыслы".
Злобина назвала это "коммуникационной катастрофой", которая усилила недоверие народа к властям, еще и в условиях напряженности на границе с Россией.
Критики считают приказ Минобороны о постановке новых категорий женщин на военный учет трудновыполнимым. "Понимая масштабы этой работы, могу сказать: на выполнение приказа требуется как минимум года полтора-два, и это в мирных условиях, когда военкоматы есть в каждом районе", - сказал экс-министр обороны Анатолий Грищенко. По его мнению, сейчас, "в условиях противодействия вооруженной агрессии РФ и пандемии коронавируса, эта задача практически неподъемная".
Алексей Мельник и вовсе называет приказ "образцом некачественной подготовки важного документа" и призывает пересмотреть его, учитывая сложности реализации. На заполнение бумаг и прохождение медкомиссии для постановки на учет одного человека требуется как минимум полдня. "Если мы представим, что все или значительная часть этих женщин изъявили желание стать на военный учет, смогут ли военкоматы, которые и так перегружены и к которым есть немало претензий, выполнить эту работу в определенные сроки - до конца 2022 года?", - задает риторический вопрос эксперт.
Украинские военкоматы не приспособлены к выполнению этого закона, убеждена Тамара Злобина. Власти не разработали для них алгоритм действий, не подготовили кадры для медосмотра женщин (например, в военных поликлиниках нет штатных гинекологов), не создали достойные условия для пребывания в военкоматах мам с детьми.
Нужно уточнить и сузить список специальностей и профессий, а также спрогнозировать число женщин, которые в него войдут, и время, необходимое военкоматам для постановки их на учет, предлагает эксперт. Все процедуры должны быть протестированы с учетом обратной связи от их участниц. После этого необходимо разработать этапы кампании по постановке на учет и коммуникационную кампанию, а в процессе их реализации провести мониторинг и устранение проблем. "Может показаться, что все это - фантастика для наших реалий. На самом деле это норма для любого социально-значимого нововведения в адекватной стране", - резюмирует Тамара Злобина.
Женщин, состоящих на военном учете, в Украине сейчас более 10 тысяч - до недавнего времени это были в основном медики. Их могут призвать на военную службу только в военное время, а в обычных условиях женщины поступают на службу в армию исключительно добровольно и по контракту. В рядах ВС Украины сейчас более 55 тысяч женщин (при общей численности армии около 250 тысяч человек). Из них почти тысяча - офицеры на командующих должностях. В июле 2021 года женщина впервые возглавила одно из командований украинских вооруженных сил.
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