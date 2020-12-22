 Генсек НАТО призвал РФ отвести войска от границы с Украиной | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.12.2021

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Мир

Генсек НАТО призвал РФ отвести войска от границы с Украиной

У Москвы есть шанс обеспечить спокойный период новогодних праздников, заявил генсек альянса Столтенберг. Он напомнил о праве стран самостоятельно решать, стремиться ли им к членству в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (фото из архива)

Североатлантический альянс призвал Россию в преддверии католического Рождества отвести свои войска от украинской границы и тем самым снизить напряженность в регионе. У Москвы есть возможность обеспечить всем заинтересованным сторонам мирный и спокойный праздничный период, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству dpa, опубликованном в четверг, 23 декабря.

По словам Столтенберга, речь идет о десятках тысяч военнослужащих, сосредоточенных вблизи российско-украинской границы. РФ уже прибегала к агрессии в отношении Украины при аннексии полуострова Крым весной 2014 года, отметил генсек НАТО. Он особо выделил масштаб наращивания сил и отсутствие признаков его прекращения или замедления. Столтенберг не объяснил, видит ли в передвижении российских войск попытку Москвы добиться уступок от альянса по вопросам безопасности.

"Право НАТО - защищать всех союзников"

Генсек НАТО выразил готовность к разговору с Москвой в свете ее требований "гарантий безопасности". В то же время глава альянса отверг идеи о возможном непринятии в состав НАТО отдельных государств. "Мы не можем подвергать сомнению право НАТО защищать всех союзников, а также основной принцип, по которому каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь", - подчеркнул Столтенберг.

Позиция России о своей возможности решать, что могут или не могут делать ее соседи, означает повторное введение понятия "сфер влияния", отметил генеральный секретарь альянса. "Это абсолютно противоречит всему, что обеспечивало мир и стабильность в Европе после окончания холодной войны", - добавил он.

Обострение российско-украинского конфликта

Весной 2021 года Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тыс. военнослужащих в рамках учений. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне.

МИД РФ 17 декабря опубликовал пакет требований по гарантиям безопасности, предполагающий, в числе прочего, отказ НАТО от дальнейшего расширения на Восток и приема в свой состав Украины, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых они могут поразить территорию других участников соглашения.

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    Автор: Александра Елкина


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