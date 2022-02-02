США перебросят 2000 солдат в восточную Европу

В связи с кризисом вокруг Украины США увеличат свое военное присутствие в Германии и восточной Европе. Две тысячи американских солдат в ближайшие дни будут переброшены из гарнизона "Форт-Брэгг" в штате Северная Каролина в Германию и Польшу, сообщил в среду, 2 февраля, официальный представитель Минобороны США Джон Кирби. Тысяча военнослужащих, дислоцированных в настоящее время в Германии, будет перемещена в Румынию, где они присоединятся к 900 американским солдатам, которые уже там находятся. Кроме того, по словам Кирби, силы в Румынии под командованием НАТО намерена разместить Франция.

Представитель Пентагона отметил, что складывающаяся обстановка требует "усиления средств сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО". "Во вторую очередь, нужно ясно дать понять не только нашим союзникам, но и (президенту РФ Владимиру. - Ред.) Путину, что мы всерьез воспринимаем наши обязательства перед НАТО", - сказал он.

Американские войска перебрасывают в Европу на временной основе

По словам Кирби, войска размещаются в Европе на временной, а не на постоянной основе, и власти США непрерывно проводят оценку ситуации. Он также указал, что эти перемещения войск не имеют отношения к 8500 военнослужащих, которые приведены в состояние повышенной готовности и готовы к переброске в Европу в случае необходимости.

Кирби заверил в нерушимой приверженности Вашингтона соблюдению статьи 5 устава НАТО, согласно которой вооруженное нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на них в целом. Он выразил надежду, что этого не случится, однако заметил, что наращивание российских войск у границ Украины неизменно продолжается, "даже в последние 24 часа".

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