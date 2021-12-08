Снег в Германии - это красиво (фото)

Фройденберг ● Этот милый городок находится в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Никакого особенного выдающегося повода опубликовать фото из Фройденберга у нас не было. Просто там выпал свежий снег. И это красиво!

Фройденберг расположен в холмистом ландшафте: высоты колеблются от 243 до 505 м над уровнем моря. Поэтому снег тут - не такая уж редкость. Конечно, в других регионах Германии он выпадает чаще и его в целом больше по объему. Бывает, что из-за снегопадов встает транспорт или случаются иные катаклизмы. Но в городке Фройденберг в эти дни - красиво, как на новогодней открытке.

Исторический центр Фройденберга выстроен целиком в фахверковом стиле и до сих пор смотрится как маленький городок XVII века. Подобного фахверкового городского центра больше нет нигде в мире. Наверное, поэтому Фройденберг не раз использовался во время киносъемок.

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