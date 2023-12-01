Взрыв в самом длинном тоннеле БАМа считают терактом

По данным "Коммерсанта" и Baza, СК РФ квалифицировал дело о взрыве в Северомуйском тоннеле БАМа как теракт. Baza пишет, что взрывов было два. CNN указывает на возможную причастность СБУ.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело против "неустановленных лиц" после пожара в Северомуйском тоннеле, входящем в Байкало-Амурскую магистраль (БАМ). Дело проходит по статье о теракте, сообщила в пятницу, 1 декабря, газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия. "Предварительно установлено, что возгорание цистерны с топливом стало следствием подрыва неустановленного взрывного устройства, находящегося предположительно под вагоном", - указал собеседник газеты.

Информацию о возбуждении дела по статье "теракт" опубликовал и Telegram-канал Baza, указав при этом, что взрывов в тоннеле было два. Первый произошел во время прохождения по тоннелю грузового состава из 50 вагонов, в том числе 41 цистерны с дизельным топливом и 3 цистерн с авиационным топливом, указывается в сообщении.

"По итогам взрыва 16 цистерна с головы состава поезда выгорела, у двух цистерн (20 и 22 с головы состава поезда) в районе слива обнаружили пробоину. После взрыва удалось вывезти 14 цистерн, но дальнейшая транспортировка вагонов пока невозможна - взрыв серьезно повредил рельсы, а вытекшее топливо их затопило", - пишет Baza. По его данным, позже в том же районе взорвался еще один грузовой состав, при этом выгорели 4 цистерны с топливом.

CNN и украинские СМИ сообщают о спецоперации СБУ

Между тем американский телеканал CNN со ссылкой на источник в украинских оборонных ведомствах сообщил, что пожар в тоннеле БАМа был результатом действий Службы безопасности Украины (СБУ). "Во время движения грузового поезда были взорваны четыре взрывных устройства", - заявил собеседник телеканала. По его словам, это "очередная успешная спецоперация СБУ". CNN подчеркнул, что независимыми подтверждениями этих сведений не располагает.

Аналогичную информацию опубликовали накануне несколько украинских изданий, назвав возгорание спецоперацией СБУ. В частности, по версии источника "Украинской правды", во время движения поезда в тоннеле сработали четыре взрывных устройства. "Фактически это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем. И сейчас этот путь, используемый Россией, в том числе и для военных поставок, парализован", - рассказал собеседник "Громадське" источник в силовых структурах. При этом СБУ официально информацию о своей спецоперации в Бурятии никак не комментирует.

Второй взрыв на участке БАМа за сутки

Между тем иркутская редакция Telegram-канала Mash, канал "База" и несколько украинских СМИ сообщили, что на Байкало-Амурской магистрали взорван второй грузовой поезд за сутки. Новый инцидент произошел на объездном пути вокруг Северомуйского тоннеля, поврежденного первым взрывом. Оба инцидента могут быть спецоперациями Службы безопасности Украины.

Взрыв в самом длинном тоннеле БАМа

Накануне пресс-служба РЖД сообщила, что вагон грузового поезда - цистерна с дизельным топливом - загорелся в ночь на 30 ноября. Предварительной причиной пожара стало замыкание кабельной сети, написал канал Baza. Всего были повреждены три цистерны, а одна выгорела полностью. Кроме того, пожар уничтожил 200 метров кабельной линии.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о начале проверки по факту пожара. Его причины ведомство не назвало. Telegram-канал Shot указал, что у двух цистерн были обнаружены пробоины, а правоохранительные органы якобы отрабатывают версию о диверсии. Всего, отмечает Shot, в составе было 44 цистерны с топливом, в том числе с авиационным, а также шесть вагонов с черным металлом.

Северомуйский тоннель - самый длинный железнодорожный тоннель в России. Его протяженность составляет 15 343 метра. До его открытия в 2003 году поезда вынуждены были идти по обходной ветке с меньшей пропускной способностью.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в РФ неоднократно происходили взрывы на железной дороге. В частности, в начале ноября возбуждено дело о теракте после взрыва рельсов близ Рязани. В начале мая были взорваны железнодорожные пути в Брянской области.

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