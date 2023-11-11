СКР возбудил дело о теракте после взрыва рельсов под Рязанью

В результате взрыва на железной дороге в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового состава.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатки (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ) после взрыва на железной дороге в Рязанской области, в результате которого 19 вагонов грузового состава сошли с рельсов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства в субботу, 11 ноября.

По данным следствия, в 7 утра на перегоне станций "Рыбное - Блок Пост 204 км" произошел подрыв самодельного взрывного устройства. "В результате этого с рельсов сошло 19 вагонов грузового поезда, следовавшего сообщением от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги", - сообщили в СК.

Ведомство также опубликовало видео с места взрыва. В сошедших с рельсов вагонах находилось минеральное удобрение.

Власти сообщили об аварии из-за "вмешательства посторонних"

Ранее в пресс-службе Московской железной дороги сообщали, что ЧП произошло "в результате вмешательства посторонних лиц". Помощник машиниста получил незначительные травмы, добавили в МЖД.

"Пострадавших нет. Задержки движения нет, ветка тупиковая. Поручил региональным органам оказать всю необходимую помощь РЖД для ликвидации последствий инцидента", - прокомментировал инцидент губернатор Рязанской области Павел Малков.

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