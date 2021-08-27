Взрыв на военном складе привел к смене министра обороны Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, приняв отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева, назначил главой военного ведомства Мурата Бектанова, который до сих пор являлся первым замминистра обороны. Об этом во вторник, 31 августа, сообщила пресс-служба главы государства.

Нурлан Ермекбаев подал в отставку после череды взрывов на складе в воинской части в Жамбылской области на юге Казахстана, приведших к гибели 15 человек, еще около 100 человек пострадали в результате инцидента. Большинство из них спасатели, военные, сотрудники прокуратуры.

Пожар на складе боеприпасов воинской части N28349, на котором хранилось более 500 тонн тротила, вспыхнул вечером 26 августа, вызвав около 10 взрывов. Радиус разлета осколков составил до 2 км. Были эвакуированы около 1,2 тысячи жителей близлежащих населенных пунктов.

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