Взрывы в Казахстане. Как отреагировали власти, СМИ и соцсети

Первыми на подозрительный пожар на складе, который привел к сильным взрывам возле села Королевка, отреагировали рядовые граждане. В Instagram и Facebook появились видеокадры с места событий. Свидетели ЧП отмечали, что пожар виден даже из центра города Тараз, а ударные волны от сопровождающих его взрывов выбили окна во многих домах, расположенных на значительном расстоянии от Королевки, что в 46 км от административного центра Джамбульской области.

Без сочувствия к первым лицам

Больше двух часов официальные ведомства Казахстана серию взрывов близ Тараза не комментировали. Лишь после того, как взрывы стали главной темой соцсетей и СМИ, по поводу ЧП высказался президент Қасым-Жомарт Токаев. В Twitter президента появилось сообщение о получивших ранение 30 военнослужащих и сотрудниках областного департамента по ЧС и принятом решении эвакуировать жителей соседних сел.

Қасым-Жомарт Токаев

"Работает оперативный штаб по ликвидации последствий пожара. Возбуждено уголовное дело. Мобилизованы подразделения МО, МЧС, МВД. Временно приостановлено железнодорожное сообщение", - подчеркнул Токаев и попросил жителей Тараза "сохранять спокойствие".

В своих комментариях под твитом президента их авторы призвали президента либо уволить министра обороны Нурлана Ермекбаева, который ранее заверял население, что "второго Арыса" не будет, либо наградить его вместе со всем правительством за "особые заслуги" перед страной. Появились и предложения об отставке правительства и самого Токаева с поста президента Казахстана.

Впрочем, нелестные слова прозвучали и в адрес Нурсултана Назарбаева. Немало людей задаются вопросом, почему Елбасы - лидер нации, возглавляющий ныне самую могущественную структуру в Казахстане - Совет безопасности, не сразу отреагировал на события близ Тараза, а только на следующий день в обед?

"Мы не исключаем разные причины"

Но больше всего претензий и в СМИ, и в соцсетях прозвучало в адрес Минобороны. Связано это с позицией военного ведомства страны. Вначале в министерстве молчали, после твита Токаева сообщили о взрыве неустановленных предметов на территории воинской части, заверив население, что на складе хранятся "инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета". Еще через несколько часов в Минобороны признались, что на взорвавшемся складе хранились боеприпасы, которые были перевезены туда из Арыса.

Наибольший же резонанс вызвали слова министра обороны Нурлана Ермекбаева по поводу причин случившегося. "Мы не исключаем разные причины. Это может быть и нарушение требований безопасности, и самовозгорание, химическая реакция. Не исключается также умышленный поджог или диверсия", - заявил Ермекбаев, дав возможность некоторым пользователям соцсетей вспомнить о событиях в Чехии и начать поиск "российского следа". Например, в виде появления в Казахстане Петрова и Боширова.

Между тем, по мнению члена специальной мониторинговой группы по борьбе с коррупцией Ерлана Куаныша, причины ЧП близ Тараза надо искать в работе самого оборонного ведомства страны. "Все это - результат беспорядка и коррупции в Минобороны и армии. И это в наше неспокойное время! Только за 2020-2021 годы мы имеем задержанных за взятки главных кадровика, юриста и тыловика", - написал в ходе дискуссии в Facebook Куаныш.

По последним данным, в результате серии взрывов на складе боеприпасов близ Тараза пострадали 98 человек и 12 - погибли, включая военного прокурора Южного региона Армана Капезова. Продолжается поиск пропавших без вести.

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