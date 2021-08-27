На юге Казахстана взорвались боеприпасы на военном складе

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев уйдет со своего поста после взрывов на военном складе в Жамбылской области на юге страны. "Я для себя решение принял, я в отставку подам, буду просить об отставке. А решение примет глава государства", - сообщил он в пятницу, 27 августа и указал, что принял это решение сразу после того, как стало известно о трагическом инциденте.

По данным официального представителя МЧС Казахстана Талгата Уали, на складе в воинской части хранилось более 500 тонн тротила. "Горением охвачено здание склада по всей площади (697м2). Радиус разлета осколков составил до 2 км", - цитирует его слова "Интерфакс". Пресс-служба областного акимата (администрации) в свою очередь сообщила, что ситуация на складе боеприпасов стабильная и находится под контролем, взрывы прекращены.

Девять погибших, почти 90 пострадавших и несколько пропавших без вести

В четверг вечером произошел пожар и около 10 взрывов на складе боеприпасов воинской части N28349 в Жамбылской области. При ликвидации последствий пожара и взрывов погибли девять военнослужащих, в том числе военный прокурор Южного региона. За помощью к медикам обратились 88 человек, в больницы с ранениями доставлены 66 пострадавших. По данным на утро 27 августа, в медучреждениях остаются 28 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

Несколько человек числятся пропавшими без вести, сообщил глава Минобороны Ермекбаев. "Мы пока не можем установить связь с тремя военнослужащими и несколькими сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям", - отметил он на брифинге. Один из числившихся погибшими из военнослужащих затем был найден погибшим.

Около 1,2 тысячи жителей близлежащих населенных пунктов были эвакуированы в Тараз. В настоящее время в пунктах временной эвакуации находятся 29 человек, все из них в течение дня смогут вернуться домой, сообщили в областной администрации.

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