Вывезенные из Украины дети: как отцы борются за свои права

За время войны число детей, вывезенных из Украины против воли одного из родителей, возросло. Связь с детьми преимущественно теряют отцы, которые не могут выехать за границу. Как они отстаивают свои права на расстоянии?

В начале полномасштабного вторжения РФ украинское правительство упростило правила пересечения границы детьми, позволив одному из родителей вывозить их за пределы Украины без нотариального согласия другого. Это создало юридическую коллизию, ведь, согласно семейному праву, место жительства ребенка не может быть изменено без ведома папы и мамы. Учитывая, что большинству мужчин мобилизационного возраста выезд за границу во время военного положения запрещен, а женщины свободны в перемещении, именно отцы в основном сталкиваются с потерей связи с ребенком, отмечают эксперты, с которыми пообщалась DW.

Руководитель секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Иван Вервейко в ответ на запрос DW назвал "родительский киднепинг" "комплексной проблемой". Он также указал, что эта проблема приобрела системный характер после введения в стране военного положения.

"Я к такому был не готов"

В подобной ситуации оказался Василий из Калуша, Ивано-Франковской области, - папа трехлетнего мальчика. В начале августа бывшая жена Василия вывезла их сына в Польшу. Эта новость стала для мужчины неожиданностью, ведь планы переезда ребенка, по его словам, с ним не обсуждались.

По рассказам Василия, накануне выезда бывшая жена забрала у него сына обманом - под предлогом планов отвести ребенка в парк развлечений. А через день поставила перед фактом, прислав сообщение о том, что выехала с сыном из Украины. "Такое ощущение, что у тебя просто забрали частичку души, без преувеличения. Просто какое-то такое опустошение. Я даже не мог подумать, что такое может быть вообще. Я к такому был не готов", - говорит Василий.

Украинские дети, которых эвакируют в Польшу (март 2022 года) Фото: Kunihiko Miura/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Все полтора года после развода с женой, как говорит мужчина, он минимум полнедели жил с сыном, смотрел за ним, платил оговоренную сумму алиментов и оставался с ребенком в периоды, когда женщина выезжала в Польшу к новому партнеру.

По словам Василия, такое положение дел его абсолютно устраивало. Сейчас же он даже не знает, в каком городе находится его сын и когда он снова сможет его увидеть. Все, что остается мужчине, - общаться с трехлетним сыном с помощью видеосвязи, ведь легального основания для выезда из Украины у Василия нет.

"Спрашивал ли, где ребенок? Да, спрашивал. Ее ответ очень прост: "Когда я буду уверена, что мы с ребенком в безопасности, ты будешь знать". Может, в будущем она скажет, где ребенок, а может, не скажет, потому что будет бояться. Не знаю, правда, чего бояться. Не поеду я в Польшу, не заберу у нее ребенка. Даже если бы мог, я бы этого не сделал, потому что она мама", - отмечает Василий.

На просьбу DW о комментарии женщина не откликнулась. В то же время ранее изданию "Межа" она подтвердила факт пересечения границы и заявила, что вернется, когда это будет безопасным для нее и сына.

Василий же в мотивацию выезда из соображений безопасности не верит и говорит, что в начале полномасштабной войны, когда пара еще была вместе, он способствовал их эвакуации в США. Однако женщина через полтора месяца вместе с ребенком решила вернуться домой, рассказывает он.

"Хочу бороться за своего ребенка"

Мириться с такой ситуацией Василий не собирается, ведь, как признается, очень боится за время разлуки потерять связь с сыном. "Это маленький ребенок... Сегодня ты ему подарил конфет, и он завтра тебя уже называет папой. Она (бывшая жена. - Ред.) мне дает говорить, когда ей выгодно, есть время. Я могу целый день звонить и не дозвонюсь", - говорит мужчина.

По словам Василия, он уже консультировался с юристами, однако детали своих дальнейших действий разглашать не стал. В то же время заверил, что к силовым методам прибегать не собирается, хотя такие предложения "помощи" после огласки ситуации в соцсетях ему уже поступали. "Если звонят люди и говорят, что за определенную сумму мы привезем тебе ребенка из Польши в Украину, с этими людьми я не буду разговаривать", - уверяет Василий.

Украинская девочка в Польше, куда бежала вместе с мамой, спасаясь от войны Фото: Artur Widak/AA/picture alliance

Он не теряет надежды, что ему удастся договориться с бывшей женой, ведь до этой ситуации в вопросах, касающихся ребенка, они всегда были "коллегами и партнерами". В то же время он понимает, что в нынешних обстоятельствах бывшая жена в более выигрышном положении. "Она так мне написала, если, мол, ты будешь послушный, условно, то будешь видеться с ребенком и говорить, что я считаю максимально несправедливым. Я просто хочу бороться за своего ребенка, хочу с ним проводить столько же времени, сколько и мама", - говорит Василий.

Когда смена места жительства ребенка незаконна

Подобных дел, где имеет место смена места жительства ребенка одним из родителей и препятствование в общении со вторым, с упрощением правил пересечения границы стало больше в два-три раза, рассказала DW адвокат Богдана Боднар, которая специализируется, в частности, на семейном праве. Преимущественно, по ее словам, споры касаются малолетних детей, которые в силу своего возраста не могут самостоятельно контактировать с отцом.

"Если мы говорим о том, что родители должны действовать в интересах ребенка, то они должны его место жительства согласовывать (между собой. - Ред.), согласно статье 157 Семейного кодекса и закона Украины "Об охране детства". Тот из родителей, с кем ребенок проживает, не должен препятствовать другому родителю, с кем ребенок не проживает", - объясняет юрист. Однако на практике этими обязательствами часто пренебрегают, признает она.

Кроме того, речь идет не только о нарушении прав отца, но и ребенка, гарантированных Конвенцией ООН о правах ребенка. "Ребенок имеет фактически весь тот спектр прав, что и родители. Право на попечение со стороны родителей, право не быть разделенным с ними, на уважение семейной и частной жизни", - отмечает в разговоре с DW юристка Центра стратегических дел Украинского Хельсинкского союза по правам человека Анна Козьменко.

Как добиться справедливости

Если отец не знает точного места пребывания ребенка, юристы, кроме службы по делам детей, советуют привлекать правоохранительные органы для объявления ребенка в розыск. Параллельно в национальных судах можно решать вопрос обеспечения общения путем установления определенных графиков связи с ребенком.

Обе специалистки указывают на возможность добиваться справедливости через обращение в министерство юстиции Украины или его региональные отделения. На основании Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей (Гаагской конвенции) ведомство может инициировать процедуру возвращения ребенка, вывезенного против воли одного из родителей. Этот механизм применяется к 85 государствам-участникам конвенции.

Ребенок из Запорожья ожидает вместе с мамой гуманитарную помощь Фото: Andriy Andriyenko/Zuma/picture alliance

Количество заявлений о возвращении детей из-за границы с начала вторжения РФ существенно увеличилось по сравнению с довоенными годами, рассказала DW начальница профильного отдела международной правовой помощи по гражданским делам министерства юстиции Украины Ольга Зозуля. Если в 2020-2021 годах министерство получило 68 заявлений о возвращении детей на основании конвенции, то в течение 2022-2023 их поступило более чем в три раза больше. Всего, по состоянию на 12 августа 2024 года, с начала вторжения РФ Минюст обработал 260 таких заявлений. Еще 109 человек обратились в ведомство с просьбой об обеспечении реализации права доступа к ребенку, проживающему в иностранном государстве.

Конвенция позволяет Минюсту направить обращение родителей в центральные органы государств-участников конвенции, а те, в свою очередь, могут инициировать судебное разбирательство или передать адвокатам. Однако, продолжает специалистка, возможен и отказ - в частности, если с момента вывоза ребенка прошло больше года. Ведь тот из родителей, который осуществляет содержание ребенка за рубежом, может предоставить доказательства, что ребенок прижился в новой среде.

Война - весомая причина для отказа в возвращении ребенка

Однако, по словам Ольги Зозули, не все дела доходят до суда. Иногда родителям удается договориться. Минюсту известны 10 случаев добровольного возвращения ребенка в Украину с начала вторжения. В случае же начала судебного производства решение о судьбе ребенка принимается в течение шести недель.

До войны, отмечает Ольга Зозуля, в большинстве случаев они были положительными и эффективно выполнялись. Однако на фоне российской агрессии решение о возвращении в Украину приняли в 11 делах, тогда как в 68 случаях судьи отказали - в основном из-за имеющихся рисков безопасности для ребенка в Украине.

Ребенок, которого эвакуируют из Покровска Фото: Anatolii Stepanov/AFP

На фактор войны DW указали и в министерстве юстиции Германии, которая приняла наибольшее количество беженцев из Украины. Как отметили в ведомстве, это является основанием для предположения, что в случае возвращения ребенок "будет подвергнут серьезной опасности телесного или морального вреда".

"Насколько это так, в каждом отдельном случае решает суд. До сих пор судебная практика в Германии обычно учитывает фактор боевых действий на месте и в основном исходит из наличия серьезной опасности... Лишь в единичных случаях принимается предписание о возвращении", - ответили DW в немецком Минюсте.

Детальные мировые соглашения - исключение для Украины

По словам Ольги Зозули, именно по этой причине, в частности, немецкие суды побуждают родителей договариваться и утверждают согласованные ими мировые соглашения. Этот механизм, который, по словам специалиста, скорее является исключением для Украины на фоне войны, применяется и другими государствами. В мировых соглашениях могут определяться сроки возвращения ребенка после войны, временный порядок доступа к нему того из родителей, который не находится рядом, и даже оставлять право заявителю обратиться в суд с таким же иском в будущем.

Для достижения согласия между сторонами могут привлекать и медиаторов, продолжает Ольга Зозуля. Однако не все государства предоставляют эту услугу бесплатно. Например, в Германии расходы за это возлагают на самих родителей, добавляет она.

Если же ребенка вывезли в страну, которая не является участницей Гаагской конвенции, вопрос его возвращения и обеспечения доступа к нему существенно усложняется, указывает Анна Козьменко. В случае отсутствия между Украиной и государством пребывания ребенка двусторонних договоров, к решению проблемы, по ее словам, можно привлекать дипломатические каналы.

Как указали в секретариате уполномоченного ВР по правам человека, география явления "родительского киднепинга" распространяется на временно оккупированные территории Украины, Россию и Беларусь.

По словам Ольги Зозули, Минюст Украины получал несколько подобных обращений, однако помочь в этих случаях на основании конвенции не может, поскольку Украина прекратила официальные контакты со страной-агрессором и ее помощниками. Такие заявители, как говорит специалистка, имеют право на прямое обращение в национальные суды этих государств.

Идти самостоятельным путем возможно и в случаях вывоза детей в любые другие страны. Однако, как указывает Ольга Зозуля, во всех ситуациях лучший вариант - пытаться решить спор мирным путем. Именно он наиболее отвечает интересам ребенка, соглашается Богдана Боднар. "Можно выиграть суд, а на самом деле проиграть ребенка. Для детей наименее травматично, если родители будут между собой общаться. Фигуры и матери, и отца ребенку никто никогда не заменит. Это очень важно для формирования психосоциологического развития ребенка в будущем", - говорит Ольга Зозуля.

У конфликтов за ребенка есть и другая сторона медали. По данным расследования NGL.media, в Украине действует крупная общественная организация, которая позиционирует себя как предоставляющая правовую защиту мужчинам в отстаивании прав на отцовство, однако на практике прибегает к нелегальным методам. По данным расследования, члены этого сообщества причастны, по меньшей мере, к 72 случаям похищения и укрытия детей от матерей в Украине.