Выставка года: крупнейшее собрание шедевров Вермеера

Еще никогда под одной крышей не удавалось собрать сразу 28 работ Йоханнеса Вермеера, видного представителя золотого века нидерландской живописи. Экспозиция в амстердамском Рейксмюсеум претендует на звание выставки года.

Фасады двух домов. Во дворе, за проемом ворот - служанка, склонившаяся над бочкой. Она стирает белье: в канаве блестит бегущая вода. На тротуаре играют двое детей. Еще одна женщина сидит в дверях и шьет. Сценка мимолетна - и в то же время она длится вечность, неся зрителям вид Делфта XVII столетия. Запечатлел улочку Йоханнес Вермеер, известный также как Ян Вермеер и наряду с Рембрандтом относящийся к самым известным представителям золотого века нидерландской живописи.

"Маленькая улица" знакомит с повседневностью XVII века Фото: Städel Museum, Frankfurt am Main

Он мастерски переносил на холст разнообразные материалы: грубый кирпич, гладкие стекла в свинцовой оправе, деревянные ставни, беленые стены… Все кажется подлинным, точно на фотографии: игра света и тени, перспективы, спокойствие.

28 шедевров Вермеера со всего мира

Картина "Маленькая улица" - безусловный шедевр, как и другие полотна Вермеера, представленные в залах музея Рейксмюсеум в Амстердаме. Картин 43-летнего живописца наберется немного. К моменту смерти художника в середине декабря 1675 года его собрание насчитывало 37 работ, причем о подлинности трех идут дискуссии. На открывшейся 10 февраля выставке можно увидеть 28 полотен - на целых восемь работ больше, чем на экспозиции в галерее Маурицхёйс в Гааге в 1996 году.

Картины в столицу Нидерландов передали художественные музеи со всего мира, а также частные собрания Европы и США. Никогда еще под одной крышей не удавалось собрать столько работ Вермеера!

Рейксмюсеум Фото: Peter Dejong/AP/picture alliance

Сложно описать, что именно привлекает почитателей его творчества - манера работы кистью и цветом, мастерство техники, виртуозная игра со световыми эффектами, композиция или точность перспективы. "Вермеер был мастером света", - говорит один из кураторов экспозиции, Грегор Вебер. Никому из художников не удавалось изобразить свет настолько реалистичным и в то же время полным загадочного покоя.

Вермеер не выезжал из Делфта

На одном из холстов изображена Диана, богиня охоты в римской мифологии, в окружении спутниц-нимф. Одна из них омывает ноги Дианы. История непорочной богини являлась популярной темой в нидерландской живописи.

Своим видением поделился и молодой Вермеер. В этой работе чувствуется влияние итальянской живописи - а ведь уроженец Делфта никогда не покидал родной город!

От библейских историй к повседневным сценкам

В 21 год Вермеер был принят в делфтскую гильдию Святого Луки в качестве художника. Поначалу он взялся за исторические темы: сюжеты из Библии и истории античности, легенды о святых… Смелые мазки создают цветовое пространство, в котором отчетливо выраженный контраст света и тени напоминает об итальянских живописцах - например, Караваджо. Исследователи до сих пор бьются над вопросом, почему с 1656 года сюжеты Вермеера изменились.

Надлом? Нет, скачок в развитии - вот чем стал для художника переход к жанровой живописи. Он переносил на холсты бытовые сцены: служанку, наливающую молоко в чашу, девушку за чтением письма, девочку из хорошей семьи на уроке музыки… Большинство этих работ - интерьеры, за исключением двух известных картин: "Маленькой улицы" и "Вида Делфта".

"Девушка, читающая письмо у открытого окна" - одна из работ, созданных после перехода Вермеера к жанровой живописи Фото: The National Gallery, London

Даже вымышленные интерьеры позволяют узнать повседневную жизнь XVII века ближе. Время кажется застывшим. "Картины Вермеера не являются повествованием в том смысле, что на них происходит много событий, что там скачут лошади, что-то падает на пол или кто-то устраивает драку, - говорит эксперт по нидерландскому живописцу Вебер. - Его картины всегда очень спокойны, очень интровертны". Работы художника несут в себе некую тайну. Именно это спокойствие и привлекает современную публику.

Вермеер - мастер игры со светом

С годами техника письма Вермеера совершенствовалась. Небольшим мазками он создавал иллюзию пляски света на поверхности, а предметы обретали пластичность. Например, жемчуг сережки у девушки с одной из самых известных картин - отражение света, не больше, но и не меньше.

"Девушка с жемчужной сережкой" - едва ли не самая известная картина Вермеера Фото: Mauritshuis, The Hague. Bequest of Arnoldus Andries des Tombe, The Hague.

Вермеер был известен своим манерой письма. В 1664-1665 годах он писал интерьеры, выдержанные в едином стиле: в помещении всегда присутствовала женщина: то с весами, то с кувшином воды, то с жемчужным ожерельем, то пишущая письмо. Идеализированные бытовые сцены, каждая из которых органична и целостна.

Вопреки предположениям, которые выдвигались ранее, мастер из Делфта не пользовался камерой-обскурой для поиска перспективы. Ему хватало вбитого в деревянную раму гвоздя и ниток, с помощью которых Вермеер намечал перспективу. На многих исследованных картинах нидерландца реставраторы с помощью рентгеновского излучения обнаружили крохотное отверстие в точке схождения нитей. Эту технику использовали и другие художники.

Секреты под слоем красок

Рентгенография позволила раскрыть и первоначальные замыслы живописца. Так, на картине "Девушка с жемчужным ожерельем" увидели лютню. А на полотне "Девушка, читающая письмо у открытого окна" нашли обнаженного юношу, которого сам Вермеер или его последователь закрасил, поскольку это могло быть воспринято как эротический намек.

Одна из поздних работ - "Кружевница", написанная около 1670 года Фото: Musée du Louvre, Paris

Для поздних работ живописца характерны явно выраженные падающие лучи, а техника написания кажется упрощенной. Предположительно в 1675 году мастер создал свою последнюю работу - "Дама, сидящая за вёрджинелом".

В амстердамском музее картины размещены в просторных залах, где особую атмосферу создают плотные шторы. Все собранные шедевры - за защитным стеклом. Тому есть причина: в октябре 2022 года "Девушку с жемчужной сережкой" атаковали экоактивисты, один из которых попытался приклеить собственную голову к картине, а второй облил первого супом из банки. Полотно не пострадало.

Бедность, забвение и новое открытие

Вермеер умер в бедности в 1675 году, оставив после себя жену и десятерых несовершеннолетних детей. Вскоре после смерти имя художника было забыто. Лишь в XIX столетии искусствоведы заново открыли его работы. Сегодня Вермеер считается одним из величайших живописцев, главным образом в силу качества и оригинальности каждой картины.

Выставка в музее Рейксмюсеум продлится до 4 июня 2023 года. За несколько дней до открытия было распродано уже 150 тысяч билетов.

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