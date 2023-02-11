  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Фрагмент картины Йоханнеса Вермеера "Молочница"
"Молочница" - одна из самых известных работ живописцаФото: Rijksmuseum, Amsterdam
КультураНидерланды

Выставка года: крупнейшее собрание шедевров Вермеера

Штефан Деге | Павел Мыльников
36 мин. назад

Еще никогда под одной крышей не удавалось собрать сразу 28 работ Йоханнеса Вермеера, видного представителя золотого века нидерландской живописи. Экспозиция в амстердамском Рейксмюсеум претендует на звание выставки года.

https://p.dw.com/p/4NI3M

Фасады двух домов. Во дворе, за проемом ворот - служанка, склонившаяся над бочкой. Она стирает белье: в канаве блестит бегущая вода. На тротуаре играют двое детей. Еще одна женщина сидит в дверях и шьет. Сценка мимолетна - и в то же время она длится вечность, неся зрителям вид Делфта XVII столетия. Запечатлел улочку Йоханнес Вермеер, известный также как Ян Вермеер и наряду с Рембрандтом относящийся к самым известным представителям золотого века нидерландской живописи.

Картина Йоханнеса Вермеера
"Маленькая улица" знакомит с повседневностью XVII векаФото: Städel Museum, Frankfurt am Main

Он мастерски переносил на холст разнообразные материалы: грубый кирпич, гладкие стекла в свинцовой оправе, деревянные ставни, беленые стены… Все кажется подлинным, точно на фотографии: игра света и тени, перспективы, спокойствие.

28 шедевров Вермеера со всего мира

Картина "Маленькая улица" - безусловный шедевр, как и другие полотна Вермеера, представленные в залах музея Рейксмюсеум в Амстердаме. Картин 43-летнего живописца наберется немного. К моменту смерти художника в середине декабря 1675 года его собрание насчитывало 37 работ, причем о подлинности трех идут дискуссии. На открывшейся 10 февраля выставке можно увидеть 28 полотен - на целых восемь работ больше, чем на экспозиции в галерее Маурицхёйс в Гааге в 1996 году.

Картины в столицу Нидерландов передали художественные музеи со всего мира, а также частные собрания Европы и США. Никогда еще под одной крышей не удавалось собрать столько работ Вермеера!

Анонс выставки Йоханнеса Вермеера в музее Рейксмюсеум в Амстердаме
РейксмюсеумФото: Peter Dejong/AP/picture alliance

Сложно описать, что именно привлекает почитателей его творчества - манера работы кистью и цветом, мастерство техники, виртуозная игра со световыми эффектами, композиция или точность перспективы. "Вермеер был мастером света", - говорит один из кураторов экспозиции, Грегор Вебер. Никому из художников не удавалось изобразить свет настолько реалистичным и в то же время полным загадочного покоя.

Вермеер не выезжал из Делфта

На одном из холстов изображена Диана, богиня охоты в римской мифологии, в окружении спутниц-нимф. Одна из них омывает ноги Дианы. История непорочной богини являлась популярной темой в нидерландской живописи.

Своим видением поделился и молодой Вермеер. В этой работе чувствуется влияние итальянской живописи - а ведь уроженец Делфта никогда не покидал родной город!

От библейских историй к повседневным сценкам

В 21 год Вермеер был принят в делфтскую гильдию Святого Луки в качестве художника. Поначалу он взялся за исторические темы: сюжеты из Библии и истории античности, легенды о святых… Смелые мазки создают цветовое пространство, в котором отчетливо выраженный контраст света и тени напоминает об итальянских живописцах - например, Караваджо. Исследователи до сих пор бьются над вопросом, почему с 1656 года сюжеты Вермеера изменились.

Надлом? Нет, скачок в развитии - вот чем стал для художника переход к жанровой живописи. Он переносил на холсты бытовые сцены: служанку, наливающую молоко в чашу, девушку за чтением письма, девочку из хорошей семьи на уроке музыки… Большинство этих работ - интерьеры, за исключением двух известных картин: "Маленькой улицы" и "Вида Делфта".

Фрагмент картины Йоханнеса Вермеера
"Девушка, читающая письмо у открытого окна" - одна из работ, созданных после перехода Вермеера к жанровой живописиФото: The National Gallery, London

Даже вымышленные интерьеры позволяют узнать повседневную жизнь XVII века ближе. Время кажется застывшим. "Картины Вермеера не являются повествованием в том смысле, что на них происходит много событий, что там скачут лошади, что-то падает на пол или кто-то устраивает драку, - говорит эксперт по нидерландскому живописцу Вебер. - Его картины всегда очень спокойны, очень интровертны". Работы художника несут в себе некую тайну. Именно это спокойствие и привлекает современную публику.

Вермеер - мастер игры со светом

С годами техника письма Вермеера совершенствовалась. Небольшим мазками он создавал иллюзию пляски света на поверхности, а предметы обретали пластичность. Например, жемчуг сережки у девушки с одной из самых известных картин - отражение света, не больше, но и не меньше.

Фрагмент картины Йоханнеса Вермеера
"Девушка с жемчужной сережкой" - едва ли не самая известная картина ВермеераФото: Mauritshuis, The Hague. Bequest of Arnoldus Andries des Tombe, The Hague.

Вермеер был известен своим манерой письма. В 1664-1665 годах он писал интерьеры, выдержанные в едином стиле: в помещении всегда присутствовала женщина: то с весами, то с кувшином воды, то с жемчужным ожерельем, то пишущая письмо. Идеализированные бытовые сцены, каждая из которых органична и целостна.

Вопреки предположениям, которые выдвигались ранее, мастер из Делфта не пользовался камерой-обскурой для поиска перспективы. Ему хватало вбитого в  деревянную раму гвоздя и ниток, с помощью которых Вермеер намечал перспективу. На многих исследованных картинах нидерландца реставраторы с помощью рентгеновского излучения обнаружили крохотное отверстие в точке схождения нитей. Эту технику использовали и другие художники.

Секреты под слоем красок

Рентгенография позволила раскрыть и первоначальные замыслы живописца. Так, на картине "Девушка с жемчужным ожерельем" увидели лютню. А на полотне "Девушка, читающая письмо у открытого окна" нашли обнаженного юношу, которого сам Вермеер или его последователь закрасил, поскольку это могло быть воспринято как эротический намек.

Одна из поздних работ Йоханнеса Вермеера -
Одна из поздних работ - "Кружевница", написанная около 1670 годаФото: Musée du Louvre, Paris

Для поздних работ живописца характерны явно выраженные падающие лучи, а техника написания кажется упрощенной. Предположительно в 1675 году мастер создал свою последнюю работу - "Дама, сидящая за вёрджинелом".

В амстердамском музее картины размещены в просторных залах, где особую атмосферу создают плотные шторы. Все собранные шедевры - за защитным стеклом. Тому есть причина: в октябре 2022 года "Девушку с жемчужной сережкой" атаковали экоактивисты, один из которых попытался приклеить собственную голову к картине, а второй облил первого супом из банки. Полотно не пострадало.

Бедность, забвение и новое открытие

Вермеер умер в бедности в 1675 году, оставив после себя жену и десятерых несовершеннолетних детей. Вскоре после смерти имя художника было забыто. Лишь в XIX столетии искусствоведы заново открыли его работы. Сегодня Вермеер считается одним из величайших живописцев, главным образом в силу качества и оригинальности каждой картины.

Выставка в музее Рейксмюсеум продлится до 4 июня 2023 года. За несколько дней до открытия было распродано уже 150 тысяч билетов.

Смотрите также:

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Портреты на стекле

Портреты на стекле

Симон Бергер пишет портреты с помощью… молотка. Смотрите сами!
Культура17 июля 2019 г.03:47 мин.
external

Картины на листьях деревьев (видео)

Картины на листьях деревьев (видео)

Испанский художник Лоренцо Мануэл Дюран создает уникальные миниатюрные картины на листьях деревьев. Вы должны их увидеть!
Культура15 июня 2018 г.04:07 мин.
external

Картины из бумаги

Картины из бумаги

Автор этих произведений - бывшая москвичка Юлия Бродская, которая живет и работает в Лондоне.
Культура4 мая 2018 г.04:33 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Жители Киева в метро во время российского ракетного удара

Новая ракетная атака РФ и другие события 352-го дня войны

Конфликты10 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Белорусский музыкант Лявон Вольский (VOLSKI)

Музыканты о запретах в Беларуси: Певице Шер будет приятно

Музыканты о запретах в Беларуси: Певице Шер будет приятно

Политика3 ч. назад
Карикатура - символы доллара и евро "держатся за руки" и "улыбаются", "стоя на голове" у монеты в один рубль

Рублевое горе, или Доллар и евро наступают!

Рублевое горе, или Доллар и евро наступают!

Экономика и бизнес16 ч. назад
Для повторных выборов в Берлине были напечатаны избирательные бюллетени

Как Берлин готовится к проведению повторных выборов

Как Берлин готовится к проведению повторных выборов

Политика4 ч. назад
Александр Лукашенко

Зачем Лукашенко комиссия по возвращению белорусов

Зачем Лукашенко комиссия по возвращению белорусов

Правосудие и закон10 ч. назад
Значок на лацкане пижака: флаги ФРГ и РФ

Закат России как торгового партнера Германии: цифры и факты

Закат России как торгового партнера Германии: цифры и факты

Экономика и бизнес12 ч. назад
Овсянникова в Париже

Марина Овсянникова в Париже представила свою книгу

Марина Овсянникова в Париже представила свою книгу

Литература12 ч. назад
На главную страницу