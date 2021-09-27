 Выборы в бундестаг-2021: вся инфографика | Выборы в Германии: муниципальные, в ландтаги, в бундестаг | DW | 27.09.2021

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Выборы в Германии

Выборы в бундестаг-2021: вся инфографика

Результаты голосования на выборах в парламент Германии, прирост и потеря голосов, распределение мандатов в бундестаге, варианты коалиций. Все данные - в инфографике DW.

26 сентября 2021 года в Германии состоялись выборы в парламент. Избиратели ФРГ выбрали депутатов 20-го по счету бундестага. В голосовании, по предварительным данным, приняли участие около 76% избирателей. Подробнее об итогах выборов - в обновляющейся инфографике DW.

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