  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
КонфликтыРоссия

СМИ идентифицировали почти 81 тысячу погибших военных РФ

Роман Сулима
29 ноября 2024 г.

Журналисты русской службы ВВС совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров на основе открытых данных установили имена 80 973 российских военных, которые погибли с начала вторжения России в Украину.

https://p.dw.com/p/4nYyx
Гроб и флаг РФ: похороны российского военнослужащего, погибшего на войне в Украине
Похороны российского военнослужащего, погибшего на войне в Украине (фото из архива)Фото: Andrei Samsonov/TASS/imago images

Имена 80 973 российских военных, которые погибли на войне России против Украины с начала боевых действий в феврале 2022 года, установили вместе с командой волонтеров по состоянию на пятницу, 29 ноября, и опубликовали в этот же день издания русская служба ВВС и "Медиазона". По оценкам журналистов, реальное число погибших с российской стороны может быть значительно выше.

Как уточняют издания, данные для статистики были взяты из открытых источников. "В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники", - говорится в материале.

Журналисты обоих изданий и волонтеры ведут и обновляют такой список со дня российского вторжения в Украину. "Подтверждением гибели мы считаем публикацию в российском официальном источнике или СМИ, публикации родственников либо посты в иных источниках, если они сопровождаются фотографиями захоронения", - поясняют там.

СМИ: Более половины из списка не состояли в армии РФ на момент начала войны

Согласно исследованию, порядка 52 процентов погибших не были связаны с российской армией на момент начала полномасштабной войны РФ против Украины. К этой категории журналисты и волонтеры отнесли тех, кто подписал контракт с Минобороны РФ после начала войны. В обновленной сводке они зафиксировали, что "стремительный рост потерь" среди военнослужащих-добровольцев продолжается - их доля составляет 22% от общего числа подтвержденных потерь, тогда как год назад добровольцы составляли только 14% от общего числа потерь. Многие добровольцы гибнут в течение двух-четырех недель после отправки на фронт, отмечают в материале.

В свою очередь доля осужденных, которых завербовали на войну в колониях, снижается. В ноябре 2023 года они составляли 26% всех потерь, а сейчас - 18%. При этом Русская служба ВВС отмечает, что не удалось точно определить, как именно попали на фронт 28% установленных погибших.

В лидеры по числу подтвержденных потерь среди российских регионов сегодня вышли Башкортостан, Татарстан и Свердловская область. По числу потерь "на душу населения" лидируют Тыва, Бурятия и Алтай, а наиболее низкие показатели смертности наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге. "Наши подсчеты показывают, что мужчина из Тывы имеет в девять раз больше шансов погибнуть на войне, чем житель Москвы", - пишут журналисты.

Потери РФ выше почти на порядок, по данным Генштаба ВСУ

Согласно последним  данным Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские войска с 24 февраля 2022 года уничтожили уже около 739 тысяч российских военных, причем за последние сутки было ликвидировано 2030 солдат и офицеров ВС РФ.

Воюющие стороны, как правило, скрывают реальные цифры собственных потерь в войне, публикуя только потери противника. Журналисты ведут собственную статистику по основе имеющихся у них подтвержденных данных. Так, двумя днями ранее британское издание The Economist со ссылкой на данные западной разведки и информацию из открытых источников написал, что Украина с начала войны могла потерять убитыми от 60 тысяч до 100 тысяч военнослужащих. Что касается потерь РФ в войне, то, по оценке издания, по состоянию на 21 июня погибли от 106 тысяч до 140 тысяч российских солдат.

Согласно подсчетам американской газеты The Wall Street Journal, число убитых и раненых украинцев и россиян за все время полномасштабной войны России с Украиной достигло примерно 1 миллиона. В ходе военных действий были убиты 80 тысяч украинских военнослужащих и 200 тысяч - российских, сообщило издание в сентябре, опираясь на украинские источники и информацию западных разведслужб.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как в Украине возвращают имена погибшим

Как в Украине возвращают имена погибшим

Тысячи погибших в Украине остаются неопознанными, что усугубляет страдания их близких. Корреспондентка DW посетила Днепр, основной пункт приема жертв с восточной линии фронта, где патологоанатомы и сотрудники судебно-медицинской экспертизы прилагают все усилия, чтобы вернуть погибшим их имена.
Политика3 сентября 2024 г.04:34 мин.
Украинский военный на фронте под Авдеевкой

Эксперты о статье Залужного: Запад поздно вооружил Украину

Эксперты о статье Залужного: Запад поздно вооружил Украину

Контрнаступление Украины не достигло желаемой цели, а война перешла в позиционную фазу, написал в The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. DW попросила экспертов прокомментировать его оценки.
Конфликты2 ноября 2023 г.
external

Украине могут вернуть статус ядерной державы? И какой мирный план можно ожидать от Трампа?

Украине могут вернуть статус ядерной державы? И какой мирный план можно ожидать от Трампа?

С прошлой недели в западных СМИ курсирует информация, что Украине могут ‎передать ядерное оружие. Насколько такая опция реальна? И есть ли у будущей ‎администрации Трампа план по мирному урегулированию в Украине?‎ Поговорили об этом в студии с политическим обозревателем DW Романом Гончаренко.
Политика28 ноября 2024 г.07:44 мин.
Показать еще