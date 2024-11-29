СМИ идентифицировали почти 81 тысячу погибших военных РФ

Журналисты русской службы ВВС совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров на основе открытых данных установили имена 80 973 российских военных, которые погибли с начала вторжения России в Украину.

Имена 80 973 российских военных, которые погибли на войне России против Украины с начала боевых действий в феврале 2022 года, установили вместе с командой волонтеров по состоянию на пятницу, 29 ноября, и опубликовали в этот же день издания русская служба ВВС и "Медиазона". По оценкам журналистов, реальное число погибших с российской стороны может быть значительно выше.

Как уточняют издания, данные для статистики были взяты из открытых источников. "В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники", - говорится в материале.

Журналисты обоих изданий и волонтеры ведут и обновляют такой список со дня российского вторжения в Украину. "Подтверждением гибели мы считаем публикацию в российском официальном источнике или СМИ, публикации родственников либо посты в иных источниках, если они сопровождаются фотографиями захоронения", - поясняют там.

СМИ: Более половины из списка не состояли в армии РФ на момент начала войны

Согласно исследованию, порядка 52 процентов погибших не были связаны с российской армией на момент начала полномасштабной войны РФ против Украины. К этой категории журналисты и волонтеры отнесли тех, кто подписал контракт с Минобороны РФ после начала войны. В обновленной сводке они зафиксировали, что "стремительный рост потерь" среди военнослужащих-добровольцев продолжается - их доля составляет 22% от общего числа подтвержденных потерь, тогда как год назад добровольцы составляли только 14% от общего числа потерь. Многие добровольцы гибнут в течение двух-четырех недель после отправки на фронт, отмечают в материале.

В свою очередь доля осужденных, которых завербовали на войну в колониях, снижается. В ноябре 2023 года они составляли 26% всех потерь, а сейчас - 18%. При этом Русская служба ВВС отмечает, что не удалось точно определить, как именно попали на фронт 28% установленных погибших.

В лидеры по числу подтвержденных потерь среди российских регионов сегодня вышли Башкортостан, Татарстан и Свердловская область. По числу потерь "на душу населения" лидируют Тыва, Бурятия и Алтай, а наиболее низкие показатели смертности наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге. "Наши подсчеты показывают, что мужчина из Тывы имеет в девять раз больше шансов погибнуть на войне, чем житель Москвы", - пишут журналисты.

Потери РФ выше почти на порядок, по данным Генштаба ВСУ

Согласно последним данным Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские войска с 24 февраля 2022 года уничтожили уже около 739 тысяч российских военных, причем за последние сутки было ликвидировано 2030 солдат и офицеров ВС РФ.

Воюющие стороны, как правило, скрывают реальные цифры собственных потерь в войне, публикуя только потери противника. Журналисты ведут собственную статистику по основе имеющихся у них подтвержденных данных. Так, двумя днями ранее британское издание The Economist со ссылкой на данные западной разведки и информацию из открытых источников написал, что Украина с начала войны могла потерять убитыми от 60 тысяч до 100 тысяч военнослужащих. Что касается потерь РФ в войне, то, по оценке издания, по состоянию на 21 июня погибли от 106 тысяч до 140 тысяч российских солдат.

Согласно подсчетам американской газеты The Wall Street Journal, число убитых и раненых украинцев и россиян за все время полномасштабной войны России с Украиной достигло примерно 1 миллиона. В ходе военных действий были убиты 80 тысяч украинских военнослужащих и 200 тысяч - российских, сообщило издание в сентябре, опираясь на украинские источники и информацию западных разведслужб.