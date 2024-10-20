Осужденный за коррупцию экс-мэр Владивостока уедет на войну

Уже второй осужденный за взяточничество бывший мэр Владивостока заключил контракт с Минобороны и едет воевать в Украину. В конце 2023 года туда поехал из колонии Олег Гуменюк, теперь за ним последовал Игорь Пушкарев.

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, который был в 2019 году осужден по обвинению в коррупции на 15 лет, подписал контракт с Минобороны РФ для участия в войне в Украине. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщили PrimaMedia и "Коммерсант".

Сведения об этом, распространенные в соцсетях, "Коммерсанту" подтвердил адвокат Пушкарева Руслан Омельченко, не приведя более подробной информации.

Игорь Пушкарев был мэром Владивостока в 2008-2017 годах. В 2019 году суд признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере (50 млн рублей), коммерческом подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями. Он был приговорен к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. В 2022 году суд признал Пушкарева виновным по второму уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Срок его заключения был увеличен на три месяца.

Пушкарев - уже второй осужденный экс-мэр Владивостока, отправляющийся воевать в Украину. В декабре 2023 года на войну уехал Олег Гуменюк, бывший градоначальником с апреля 2019 года по май 2021-го и приговоренный к 12 годам лишения свободы тоже по делу о взятках.