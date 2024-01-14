Осужденный экс-мэр Владивостока уехал воевать в Украину

Олег Гуменюк, приговоренный к длительному заключению за взятки, заключил в колонии контракт с министерством обороны РФ и отправился воевать в Украину, рассказал его адвокат.

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, приговоренный за взятки к 12 годам лишения свободы, отправился на войну в Украину, заключив в колонии контракт с министерством обороны РФ. Об этом сообщила в воскресенье, 14 января, газета "Коммерсант" со ссылкой на адвоката экс-мэра Александра Китаева.

По его словам, Гуменюк получил предписание, по которому должен был явиться в воинскую часть еще 22 декабря. Адвокат заявил, что не располагает данными, где сейчас находится бывший чиновник, но, по данным Китаева, Гуменюк "должен пройти подготовку на одном из полигонов". Вместе с тем в приморских СМИ появилась фотография, на которой Гуменюк в военной форме и с оружием в руках изображен вместе с другими военнослужащими.

В ноябре Гуменюка сняли с авиарейса и вернули в колонию

В конце прошлого года в российских СМИ и соцсетях появилась информация о том, что Олег Гуменюк подписал с Минобороны контракт об участии в войне в Украине, но его сняли с авиарейса и вернули в колонию.

Гуменюк занимал пост мэра Владивостока с апреля 2019-го по май 2021 года. В январе 2023 года его признали виновным во взяточничестве на общую сумму 38 млн рублей и приговорили к 16 с половиной годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 150 млн рублей. После апелляции срок был снижен до 12 лет. Своей вины Гуменюк не признал.

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