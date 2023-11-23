На Сахалине после участия в войне на свободу вышел людоед

На свободу после участия в войне в Украине вышел осужденный за убийство и людоедство. Вероятно, он также был помилован указом Путина.

Денис Горин, осужденный на 22 года за убийство четверых человек и людоедство, был освобожден из колонии для участия в войне в Украине, после чего вернулся домой. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщил Telegram-канал "Сахалин против войны ", и подтвердил в разговоре с изданием "Сибирь.Реалии" сосед Горина.

По словам соседа, Горин находится в госпитале Южно-Сахалинска. "Сейчас он в Южно-Сахалинске, в госпитале, средней тяжести ранение. Считай, на свободе, помилован, полсрока как с куста", - сообщил его сосед.

24 октября 2023 года Горин опубликовал на своей странице в "Одноклассниках" фотографию в военной одежде цвета с георгиевской лентой и нашивкой "Зачебурашим" - похожие нашивки волонтеры отправляли на фронт. Судя по фотографии, мужчина получил ранение.

Горин был судим трижды и практиковал людоедство

44-летний Горин был судим трижды. В 2003 году он получил срок за убийство, а в 2010 году вышел условно-досрочно. В том же году он зарезал человека, а после убийства, как говорится в его показаниях, "решил вспомнить былое, а именно срезать мясо и впоследствии его съесть". В 2011 году Горин с братом убили человека и захоронили его труп. В начале 2012 года они с братом зарезали другого человека. В 2018 году суд назначил ему 22 года лишения свободы в колонии особого режима.

Президент России Владимир Путин, по всей видимости, помиловал Горина. Сам он на своей странице не подтверждал, что был помилован, однако по подсчетам СМИ, подобные помилования от Путина за участие в войне в Украине получили еще около 20 заключенных, совершивших громкие убийства и досрочно вернувшихся домой.

На этой неделе стало известно о помиловании Путиным еще одного осужденного за людоедство, члена банды сатанистов из Ярославля Николая Оголобяка. В 2008 году банда убила четырех подростков и съела части тела жертв. Как рассказал отец Оголобяка журналистам 76.ru, его сын отслужил полгода в отряде "Шторм Z" и после ранения вернулся домой.

Помилование заключенных Путиным

После начала российского вторжения в Украину военное командование наладило процесс вербовки на войну заключенных, в том числе отбывающих срок по тяжелым статьям, в обмен на помилование. В июне 2023 года Путин подтвердил, что лично подписывает указы о помиловании. Выжившие на войне заключенные возвращались домой.

В 2022 и 2023 годах Путин помиловал не менее 17 человек, осужденных за убийство. Все помилованные участвовали в войне против Украины, а потом вернулись на свободу, причем некоторые после возвращения вновь совершили преступления. В действительности убийц, помилованных за участие в войне, больше. Многие из них погибают на фронте, дела других не вызывали резонанса. Помилование осужденные получают секретными указами Путина.

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