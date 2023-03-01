ВСУ: Украинская ПВО сбивает 80% российских ракет

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 2 марта.

На 372-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 2 марта (время московское).

++00.30++

Украинская противовоздушная оборона сбивает 80 процентов российских ракет, заявил командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев. "В настоящее время процент сбития ракет очень изменился и равняется 80 процентам. И даже больше в отдельных случаях. Наши бойцы противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными", - цитирует слова Наева аккаунт командования ОС ВСУ в Facebook.

При этом он добавил, что ВС РФ тоже меняет тактику своих воздушных атак. "Так что мы проводим анализ после каждого удара", - подчеркнул командующий. По словам Наева, на основании этого анализа "командиры принимают такие решения, чтобы устойчивость противовоздушной обороны была на самом высоком уровне".

Хроника событий 1 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 марта 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: