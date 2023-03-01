  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Работа украинской ПВО в небе над Киевом, декабрь 2022 года
Работа украинской ПВО в небе над Киевом, декабрь 2022 годаФото: Mustafa Ciftci/AA/picture alliance
КонфликтыУкраина

ВСУ: Украинская ПВО сбивает 80% российских ракет

Олег Соколенко
16 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 2 марта.

https://p.dw.com/p/4O8cL

На 372-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 2 марта (время московское).

++00.30++

Украинская противовоздушная оборона сбивает 80 процентов российских ракет, заявил командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев. "В настоящее время процент сбития ракет очень изменился и равняется 80 процентам. И даже больше в отдельных случаях. Наши бойцы противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными", - цитирует слова Наева аккаунт командования ОС ВСУ в Facebook. 

При этом он добавил, что ВС РФ тоже меняет тактику своих воздушных атак. "Так что мы проводим анализ после каждого удара", - подчеркнул командующий. По словам Наева, на основании этого анализа "командиры принимают такие решения, чтобы устойчивость противовоздушной обороны была на самом высоком уровне".

Хроника событий 1 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 марта 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Зачем Лукашенко поехал в Пекин

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Самая массовая атака дронов в РФ: беспилотник в Подмосковье, закрытое небо в Петербурге. DW Новости (28.02.2023)

Самая массовая атака дронов в РФ: беспилотник в Подмосковье, закрытое небо в Петербурге. DW Новости (28.02.2023)

В России произошла целая серия инцидентов, связанных с дронами. Ее называют самой массовой атакой беспилотников с начала войны. Сообщается, в частности, об упавшем дроне в Подмосковье и атаке в Туапсе.
28 февраля 2023 г.31:21 мин.
external

Как украинские военные научились охотиться на иранских "Шахедов" (12.02.2023)

Как украинские военные научились охотиться на иранских "Шахедов" (12.02.2023)

Беспилотники играют важную роль в войне в Украине. Россия активно использует иранские "Шахеды". Бойцы ВСУ рассказали, как они пытаются сбить беспилотники.
Политика12 февраля 2023 г.02:36 мин.
Флаг Украины на здании бундестага

Премьер Латвии считает помощь Германии "ключом для выживания Украины"

Премьер Латвии считает помощь Германии "ключом для выживания Украины"

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 1 марта.
Конфликты1 ч. назад
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Флаг Украины на здании бундестага

Премьер Латвии: Помощь ФРГ - "ключ для выживания Украины"

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

ВСУ оставят Бахмут? Украина и ЕС не замерзли. DW Шоу

ВСУ оставят Бахмут? Украина и ЕС не замерзли. DW Шоу

Политика6 ч. назад59:40 мин.
Карикатура - снеговик с флагом Финляндии "поднимает" свою "руку" и "говорит": "Хочу в НАТО".

Вступление Финляндии в НАТО, или Расширение альянса на север

Вступление Финляндии в НАТО, или Расширение альянса на север

Политика9 ч. назад
флаг Германии на батарея отопления в квартире

ФРГ без газа из РФ: первая зима позади, что будет со второй?

ФРГ без газа из РФ: первая зима позади, что будет со второй?

Экономика и бизнес8 ч. назад
Ораниенбург

Начало нацистского террора - первые лагеря "третьего рейха"

Начало нацистского террора - первые лагеря "третьего рейха"

История8 ч. назад
Александр Лукашенко и Наталья Кочанова

Кто такая Наталья Кочанова, которая при ЧП заменит Лукашенко

Кто такая Наталья Кочанова, которая при ЧП заменит Лукашенко

Политика19 ч. назад
Беспилотник

Беспилотники над РФ и другие события 370-го дня войны

Беспилотники над РФ и другие события 370-го дня войны

Политика28 февраля 2023 г.
На главную страницу