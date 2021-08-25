Всемирный банк заморозил финансовую помощь Афганистану

Всемирный банк (ВБ) в связи с переходом власти в Афганистане к радикальному исламистскому движению "Талибан" приостановил финансирование проектов в этой стране. "Мы глубоко обеспокоены ситуацией в Афганистанеи ее влиянием на будущее развитие страны, особенно в том, что касается перспектив для женщин", - подчеркнул представитель ВБ в среду, 25 августа.

Он добавил, что дальнейшие шаги Всемирного банка будут согласовываться с международным сообществом и что главными целями сегодня являются поиск путей сохранения прогресса, достигнутого в Афганистане, и поддержка населения страны.

Афганистан относится к самым малообеспеченным государствам мира. Средства, выделяемые Всемирным банком, играли важную роль в финансировании проектов развития страны. По данным ВБ, с 2002 года по апрель 2021 года на подобные цели организацией было выделено около 5 млрд долларов.

О приостановке сотрудничества с Афганистаном объявил 19 августа и Международный валютный фонд (МВФ). В организации объяснили этот шаг неопределенностью политической ситуации в стране.

Эвакуация из Афганистана

В середине августа власть в Афганистане захватило движение "Талибан". Мировое сообщество, однако, до сих пор не признает легитимность его руководства.

В настоящее время многие государства проводят эвакуацию из Афганистана своих граждан, а также афганцев, сотрудничавших с войсками НАТО и ее союзников, иностранными и международными правозащитными и гуманитарными организациями, журналистов и общественных активистов.

США и их союзники, по данным президента Джо Байдена, с конца июля вывезли из Афганистана почти 76 тысяч человек. В частности, самолеты германского бундесвера к вечеру 24 августа эвакуировали из Кабула более 4650 человек, в том числе афганцев и граждан третьих стран.

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