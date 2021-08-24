На спецсессии Совета ООН обсудили ситуацию с правами женщин в Афганистане

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала террористическое движение "Талибан" в Афганистане соблюдать права женщин и заявила, что любые нарушения в этой области станут "красной чертой" для мирового сообщества. Бачелет выступила во вторник, 24 августа, на специальной сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, посвященной ситуации в области свобод в Афганистане.

По словам Бачелет, соблюдение прав женщин и девочек на "свободу, передвижение, образование, самоопределение и труд" является ключевым вопросом для дальнейшего взаимодействия Запада с радикальным движением. При этом Бачелет выразила уверенность в том, что талибы должны начать работу "по восстановлению социальной сплоченности и примирению" в обществе.

Комиссар ООН напомнила, что до наступления талибов в 1996 году 3,5 млн девочек посещали школу. При этом уже в 1999 году в начальной школе обучались лишь порядка 9 тыс. девочек, добавила она.

Бачелет потребовала расширить программы предоставления убежища афганцам

Мишель Бачелет также отметила, что ее офис получил достоверные сообщения о преступлениях в ряде районов, контролируемых радикальной группировкой в последние недели. Представитель ООН, в частности, упомянула о произвольных казнях мирных жителей, о подавлении протестов и о вербовке солдат-детей, отмечает агентство epd.

Комиссар по правам человека потребовала от других государств создать безопасные маршруты для афганских беженцев и мигрантов. Государства должны расширить программы предоставления убежища, указала она. Кроме того, они должны приостановить депортацию афганцев, отметила Бачелет.

Китай обвинил в нарушениях США и Великобританию

Между тем, как передает агентство KNA, на фоне выступления Бачелет Китай обвинил США и Великобританию в нарушении прав человека во время их военного присутствия в Афганистане, а также заявил о намерении установить дружественные отношения с будущим правительством в Кабуле.

Захват власти в Афганистане талибами

Члены террористического движения "Талибан" 15 августа вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Исламской Республики Ашраф Гани покинул страну еще до захвата города талибами.

Целый рад стран продолжает эвакуацию своих граждан, а также определенных категорий мирного населения из Афганистана. Так, США, по данным Пентагона на утро 24 августа, вывезли из Кабула около 37 тыс. человек.

Вооруженные силы Великобритании, по данным британского министерства обороны, с 13 по 23 августа эвакуировали из страны более 8600 человек. Германский бундесвер, по состоянию на утро 24 августа, вывез более 3600 человек. Кроме того, эвакуационные операции проводят Италия, Франция, Дания и другие государства.

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