Всемирный банк прекратил публикацию ежегодного рейтинга Doing Business

Всемирный банк (ВБ) прекращает публикацию ежегодного рейтинга Doing Business, посвященного оценке условий ведения бизнеса в разных странах, из-за нарушений, допущенных при подготовке рейтингов в предыдущие годы. "Руководство Всемирного банка приняло решение прекратить публикацию отчета Doing Business. В дальнейшем мы будем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата", - говорится в сообщении банка, обнародованном вечером в четверг, 16 сентября.

Публикация рейтингов прекращена по результатам аудита, проведенного компанией WilmerHale. Из него, в частности, следует, что глава международного валютного фонда Кристалина Георгиева в бытность генеральным директором ВБ в 2017 году оказывала давление на сотрудников, заставляя их использовать другие методы при оценке рейтинга Китая и тем самым улучшить его.

Фальсифицированный рейтинг Китая

В результате Китаю в 2018 году удалось сохранить рейтинг на 78 позиции, хотя на самом деле он должен был откатиться на семь мест назад. Георгиева отвергла выдвинутые против нее обвинения.

Всемирный банк составлял рейтинг Doing Business с 2002 года. Благоприятные условия для ведения бизнеса оценивались по десяти категориям: регистрация предприятий, получение разрешения на строительство, подключение к электросетям, регистрация собственности, получение кредитов, уплата налогов и другие.

Россия в последней версии Doing Business, опубликованной в 2020 году, заняла 28-е место. Президент России Владимир Путин в 2012 году, когда Россия находилась во второй сотне рейтинга, потребовал вывести страну в топ-20 к 2018 году. Этого достичь не удалось - в 2018 году страна заняла лишь 31 место. В апреле 2019 года Путин поручил обеспечить России 20 место к 2024 году.

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