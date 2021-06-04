Что душит российский бизнес? Речь Татуловой на ПМЭФ-2021

Известная предпринимательница Анастасия Татулова, которая год назад, в разгар пандемии коронавируса, просила Владимира Путина спасти бизнес, вновь публично рассказала о проблемах малых и средних предприятий на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Например, она предложила распустить все институты, связанные с обучением и развитием бизнеса, заявив, что главное для любого предпринимателя - это прибыльность и безопасность.

"Вы на нас плюете и по-отечески нам говорите, как с убогими немножечко с нами разговариваете: "Мы знаем, что тебе надо", а мы вас ненавидим, и это плохо для всех…. Ничему меня не может научить человек, который не занимался бизнесом", - сказала она. DW составила список проблем, о которых говорила Татулова, и попросила экономистов и предпринимателей их прокомментировать.

Двукратное снижение страховых налогов - миф

Снижение общей ставки страховых взносов с 30 до 15% с зарплат выше МРОТ для малого и среднего бизнеса вступило в силу с 1 апреля 2020 года. Это была специальная антикризисная мера, о которой объявил Владимир Путин. Министр финансов Антон Силуанов называл ее "существенным подспорьем малому предпринимательству".

Но Анастасия Татулова едва ли с ним согласна. По ее словам, обещанное двукратное снижение взносов существует только на бумаге, потому что ставка снизилась только для той части зарплаты, которая превышает МРОТ (сейчас это любая сумма свыше 12 792 руб). "Мы получаем, что средняя зарплата облагается налогом примерно 23-24%. То есть было 30%, понизили до 24%. Прямо облагодетельствовали", - съязвила она на ПМЭФ.

По словам экономиста и предпринимателя Дмитрия Потапенко, бизнес действительно сталкивается с такой проблемой. Но даже двукратного снижения недостаточно. "Если говорить о мерах, которые бы реально помогли рынку, то следует полностью убрать любые налоги на и так минимальные зарплаты", - считает эксперт.

"Была 1000, стало - 22 000": повышение неналоговых платежей

Отдельно Татулова раскритировала "ненавидимую всеми предпринимателями коррупционную организацию" Росреестр за то, что та постоянно повышает неналоговые платежи для бизнеса. В пример она привела резкое и, по ее словам, необоснованное повышение пошлины за регистрацию дополнительного соглашения к договору аренды (нужна при регистрации изменений в договор аренды недвижимости). С 2020 года вместо тысячи рублей юридические лица обязаны платить за эту операцию 22 тысячи рублей.

На одной из сессий форума в Санкт-Петербурге

"Невозможно не согласиться, что у предпринимателей, да и у физических лиц, накопилось очень много претензий к Росреестру. И рост конкретно этого платежа - вряд ли обоснован", - подтверждает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Однако пример с пошлиной - частный. "Безусловно, предприниматели сталкиваются с ней, и это отравляет им жизнь. Но на фоне общих экономических проблем это очень узкая проблема, мало на что влияющая", - говорит Николаев.

Экстремальная разница в налогах между предприятиями

Отдельный блок проблем, которые мешают бизнесу развиваться, связаны с системой налогообложения, сказала Татулова. В первую очередь, она указала на несправедливость, когда в одной и той же отрасли компании платят разные налоги.

"Нужно, чтобы налоговая политика была отраслевая, чтобы все игроки в отрасли могли зарабатывать, а не было так, что один игрок платит 4% налогов, второй - 46%", - сказала она.

Владимир Путин на ПМЭФ-2021 тоже выступил

Такая экстремальная разница возникает из-за того, что налоги привязаны к так называемым кодам общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), объясняет Дмитрий Потапенко. Их предприниматель выбирает и указывает при регистрации бизнеса. Часто - схематично и не сильно привязываясь к реальности.

"Коды нужны для статистики, что само по себе очень архаичный подход. На деле получается, что предприятия могут работать в одной отрасли, например, салоны красоты или общепиты, но иметь разные коды и соответственно - разные налоги. В идеале органы статистики должны исходить из деятельности, а не из того, какой код указан на бумажке", - говорит Потапенко.

Особенно эта разница больно ударила по бизнесу во время пандемии: некоторые предприятия не получили нужные выплаты просто потому, что у них в регистрации не было нужного кода ОКВЭД.

Проблема роста: чем больше предприятие - тем выше налог на рабочее место

Еще одна особенность налогов в России, которую критикует Татулова, связана с налогом на одно рабочее место, который увеличивается вместе с размером компании.

"Налоги на зарплату должны исходить из того, что чем больше ты создаешь рабочих мест, тем меньше должен быть налог на одно рабочее место. Не больше, как сейчас. 250 человек у тебя работает, будешь платить 19%, 251 - будешь 30%. Где логика, если мы за занятость боремся?" - недоумевает Татулова.

"Сейчас у налога на труд действительно несколько градаций. Но проблему можно решить через разумное налоговое администрирование. Например, если разбить компанию на несколько частей", - говорит Потапенко.

Экономист Игорь Николаев считает, что предложение Татуловой оторвано от общей экономической ситуации. "Ну, давайте тогда нефтяные компании или, скажем, РЖД будут платить налоги по минимуму. Татулова просто на опыте своей компании делает такие выводы. Вся экономика и так монополизирована, а малый бизнес занимает в ней малую долю", - резюмирует эксперт.

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