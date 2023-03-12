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Новоизбранные должностные лица приносят присягу во время сессии ВСНП в Пекине
Новоизбранные должностные лица приносят присягу во время сессии Всекитайского собрания народных представителей в ПекинеФото: Andy Wong/AP Photo/picture alliance
ПолитикаКитай

В Китае утвержден новый состав правительства

Жан Рофе
2 ч. назад

В Китае утверждены назначения новых вице-премьеров, членов Госсовета, министров и руководителей комитетов.

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Депутаты проходящей в Пекине первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва в воскресенье, 12 марта, утвердили новый состав Госсовета КНР. Кандидатуры на посты в правительстве были представлены премьером Госсовета Ли Цяном, назначенным на эту должность накануне.

Полностью обновился состав вице-премьеров. Посты заняли Дин Сюэсян, Хэ Лифэн, Чжан Гоцин и Лю Гочжун. Членами Госсовета стали Ли Шанфу, Ван Сяохун, У Чжэнлун, Шэнь Ицин, Цинь Ган.

Цинь Ган, назначенный министром иностранных КНР в декабре 2022 года, сохранил свой пост в новом кабинете. Кроме того, на своих должностях остались министр государственной безопасности Чэнь Исинь, министр финансов Лю Кунь и министр коммерции Ван Вэньтао.

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Утвержден новый министр обороны, им стал Ли Шанфу, который был внесен в американские санкционные списки в 2018 году за покупку российских вооружений.

Пост главы Народного банка Китая, вопреки ожиданиям, сохранил И Ган. Председателем Государственного комитета по развитию и реформам стал Чжэн Шаньцзе.

Ранее депутаты по предложению избранного на третий срок председателя КНР Си Цзиньпина, утвердили в должности премьера Ли Цяна, давнего соратника лидера страны. Он сменил Ли Кэцяна, возглавлявшего правительство КНР на протяжении 10 лет.

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