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Си Цзиньпин и Ли Цян
Си Цзиньпин и Ли ЦянФото: Mark Schiefelbein/AP/picture alliance
ПолитикаКитай

Правительство КНР возглавил экс-руководитель Шанхая Ли Цян

Дмитрий Вачедин
53 мин. назад

Парламент Китая одобрил кандидатуру бывшего главы Шанхая Ли Цяна - соратника Си Цзиньпина. В Китае впервые за 10 лет -т новый премьер.

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Всекитайское собрание народных представителей 14-го созыва в субботу, 11 марта, одобрило кандидатуру Ли Цяна на пост премьера Госсовета КНР.  В этой должности Ли Цян сменит Ли Кэцяна, возглавлявшего правительство страны на протяжении 10 лет.

Накануне парламент КНР переизбрал Си Цзиньпина в должности председателя КНР на беспрецедентный, третий, пятилетний срок. Это стало возможным после того, как в 2018 году в конституцию страны внесли поправки, позволяющие главе государства занимать этот пост неограниченное число раз. До этого председатели КНР могли исполнять свои обязанности лишь два срока подряд.

Назначение Ли Цяна не стало неожиданностью - на протяжении последних лет его называли правой рукой Си Цзиньпина, пишет агентство dpa. Ли вошел в состав Политбюро ЦК Компартии Китая в октябре 2022 года, а до этого пять лет руководил парткомом Шанхая.

Прагматик и послушный исполнитель

Издание The Wall Street Journal писало, что Ли Цян, возглавляя Шанхай, старался быть прагматиком, который постоянно пытается раздвинуть границы дозволенного коммунистической партией, но, с другой стороны, при необходимости он может быть преданным сторонником режима, эффективно и агрессивно проводящим линию Пекина.

В частности, Ли Цян был одним из немногих представителей политической элиты Китая, поддержавших предложение использовать в Китае западные мРНК-вакцины, вместо того чтобы пользоваться только своими разработками. В то же время в Шанхае Ли Цян, не споря с руководством, ввел в 2022 году один из самых жестких карантинов за всю пандемию.

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