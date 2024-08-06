Временное правительство Бангладеш возглавит лауреат Нобеля

Экономист и лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус возглавит временное правительство Бангладеш на фоне массовых протестов. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает газета Dhaka Tribune со ссылкой на пресс-службу президента страны Шахабуддина Чуппу.

Решение о назначении 84-летнего Юнуса было принято в ходе встречи главы государства с лидерами протестного движения "Студенты против дискриминации", которые настаивали на кандидатуре Юнуса. Окончательный состав временного правительства будет определен после консультаций с политическими партиями Бангладеш, добавили в пресс-службе.

Ранее в тот же день, 6 августа, президент Бангладеш объявил о роспуске парламента с целью сформировать временное правительство. Накануне страну на фоне протестов покинула 76-летняя Шейх Хасина, занимавшая пост премьер-министра Бангладеш с 2009 года.

Отставке Хасины предшествовали многонедельные протесты, в ходе которых погибли около 300 человек. По меньшей мере 109 из них стали жертвами массовых беспорядков 5 августа.

Юнус получил Нобелевскую премию за микрокредиты для бедных

Мухаммад Юнус получил Нобелевскую премию мира в 2006 году за внедрение концепции "экономического и социального развития снизу с помощью микрокредитования". Основанный Юнусом Grameen Bank выдавал микрокредиты миллионам бедных людей, желающих развивать свой малый бизнес, тем самым помогая им выбраться из нищеты.

По словам Юнуса, сначала он отклонил предложение протестующих возглавить временное правительство. "Я сказал им, что у меня много работы. Но студенты настойчиво просили меня. Если студенты могут пожертвовать многим, если народ страны может пожертвовать многим, то я тоже несу ответственность. Тогда я сказал студентам, что могу взять на себя ответственность", - заявил Юнус, пообещав вернуться в Бангладеш как можно скорее. Сейчас он находится в Париже.

Протесты в Бангладеш продолжаются несколько недель

Демонстрации в Бангладеш начались в июле с призывом отменить систему квот на государственные должности. В том же месяце Верховный суд страны отменил большинство квот, однако акции продолжились, их участники стали выступать за отстранение премьера от власти. Своим решением Верховный суд отклонил постановление суда низшей инстанции, который в июне установил, что 56 процентов государственных должностей будут распределяться по квоте, в основном родственникам ветеранов войны за независимость от Пакистана 1971 года. После этого 93 процента государственных рабочих мест будут открыты для кандидатов на основании их заслуг.

Система квот, существовавшая с 1972 года, гарантировала, что государство будет заботиться о родственниках ветеранов. Кроме того, квоты выделяли женщинам, национальным меньшинствам и инвалидам. В 2018 году она была отменена, но в 2024 года восстановлена решением суда.

В условиях высокого уровня безработицы среди молодежи решениевызвало массовые протесты студентов по всей стране, переросшие в антиправительственные выступления и столкновения со сторонниками властей и правоохранителями. Для стабилизации ситуации на улицах задействовали армию. В стране был введен комендантский час. Новостные каналы перестали выходить в эфир, был отключен мобильный интернет, а также нарушена система телекоммуникационной связи с другими странами.