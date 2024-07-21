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ПолитикаБангладеш

Верховный суд Бангладеш отменил квоты на госдолжности

Сергей Куприков
21 июля 2024 г.

С середины июля в Бангладеш идут студенческие протесты. Их участники требовали отмены системы квот, существующей многие годы. В ходе волнений погибли более 100 человек.

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Власти Бангладеш вывели армию на улицы столицы страны
Власти Бангладеш вывели армию на улицы столицы страныФото: AFP

Верховный суд Бангладеш в воскресенье, 21 июля, отменил большинство квот на государственные должности, которые стали причиной массовых протестов в стране. Тем самым он отклонил постановление суда низшей инстанции, который в июне установил, что 56% государственных должностей будут распределяться по квоте, в основном родственникам ветеранов войны за независимость от Пакистана 1971 года. Теперь 93% государственных рабочих мест будут открыты для кандидатов на основании их заслуг.

Система квот, существовавшая с 1972 года, гарантировала, что государство будет заботиться о родственниках ветеранов. Кроме того, квоты выделяли женщинам, национальным меньшинствам и инвалидам. В 2018 году она была отменена, но в 2024 года восстановлена решением суда.

Студенческие процессы на фоне массовой безработицы

В условиях высокого уровня безработицы среди молодежи это вызвало массовые протесты студентов по всей стране, переросшие в середине июля в столкновения со сторонниками сохранения квот и представителями силовых структур. Для стабилизации ситуации на улицах задействовали армию. В стране был введен комендантский час. Новостные каналы перестали выходить в эфир, был отключен мобильный интернет, а также нарушена система телекоммуникационной связи с другими странами. 170-миллионная страна оказалась отрезана от внешнего мира

В ходе беспорядков в Бангладеш, по последним данным, погибли 114 человек. Более 300 полицейских получили ранения, а с 18 июля в Бангладеш перестал работать интернет. Генпрокурор Бангладеш Амин Уддин заявил агентству Reuters, что власти найдут виновных в насилии и примут против них строгие меры.

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