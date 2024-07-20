В Бангладеш полиция застрелила более 50 демонстрантов

Протестующие студенты требуют отменить введенные правительством квоты на рабочие места. В ходе беспорядков в Бангладеш погибли уже более 100 человек.

В ходе устроенных студентами массовых акций протеста в Бангладеш погибли уже не менее 105 человек, более половины из них были застрелены полицейскими, сообщили в субботу, 20 июля, западные информагентства со ссылкой на данные больниц. По информации местных СМИ, еще более 700 человек ранены, в том числе 100 служащих полиции и 30 журналистов.

Корреспондент агентства AP видел, как силовики стреляли по толпе из винтовок, бросали шумовые гранаты и применяли слезоточивый газ. После этого улицы были покрыты лужами крови и усеяны пулями, рассказал журналист. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк (Volker Türk) назвал происходящее в Бангладеш "шокирующим и неприемлемым", призвал провести расследование и наказать виновных.

В свою очередь полиция сообщила, что протестующие захватили тюрьму в округе Нарсингди, освободили несколько сотен заключенных, а затем подожгли ее. Кроме того, участники демонстраций разгромили и подожгли множество полицейских и правительственных зданий, а также офисы телекомпаний.

Комендантский час по всей стране

Накануне власти Бангладеш ввели на территории всей страны комендантский час и направили армию на подавление протестов. В стране имеются проблемы со связью, интернет работает с перебоями. На этой неделе в Бангладеш закрылись университеты, а в столице страны Дакке были запрещены все собрания и демонстрации.

Протесты в Бангладеш приняли массовый характер на текущей неделе. Студенты, разочарованные отсутствием рабочих мест, требуют отменить систему квот, согласно которой 30 процентов государственных должностей отведены для родственников ветеранов войны за независимость Бангладеш в 1971 году. Несмотря на развитие частного сектора, госслужба считается в стране более стабильной и привлекательной. Ежегодно на 3000 мест претендуют около 400 тысяч выпускников.

После предыдущих массовых студенческих протестов в 2018 году власти приостановили действие системы квот, но в июне Верховный суд Бангладеш удовлетворил жалобы родственников ветеранов и восстановил квотирование. На постановление суда была подана апелляция, решение по ней ожидается 21 июля. Премьер-министр страны Шейх Хасина Вазед, сторонникам которой выгодна система квот, призвала всех терпеливо ждать постановления суда.