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ПолитикаБангладеш

Протесты в Бангладеш: армия объявила об отставке премьера

Ольга Лебедева
5 августа 2024 г.

Протестующие в Бангладеш ворвались в резиденцию премьер-министра Хасины, которая ранее улетела на военном вертолете в Индию. Командующий армией заявил, что страной будет управлять временный кабинет.

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Протесты в Бангладеш
Протесты в БангладешФото: MUNIR UZ ZAMAN/AFP/Getty Images

Командующий армией Бангладеш Вакер Уз-Заман заявил об отставке премьер-министра страны Шейх Хасины. Страной, охваченной уже несколько недель антиправительственными протестами, будет управлять временное правительство, объявил он в телеобращении в понедельник, 5 августа.

Протестующие ворвались в резиденцию премьера

В тот же день участники антиправительственных протестов в Бангладеш ворвались в официальную резиденцию 76-летней главы правительства. На телевизионных кадрах видно, как тысячи людей штурмуют правительственный дворец в столице Дакка.

Глава правительства и ее сестра ранее покинули резиденцию и уехали "в более безопасное место", сообщает AFP со ссылкой на источники в окружении Хасины. Высокопоставленный советник Хасины в интервью AFP назвал ее отставку "возможной". По его словам, премьер-министр хотела записать речь, но не имела возможности это сделать.

Между тем газета Prothom Alo пишет, что Хасина покинула Бангладеш и улетела на военном вертолете в Индию. Индийский телеканал CNN-News18 со ссылкой на источники сообщил, что Хасина приземлилась в индийском городе Агартала.

Верховный комиссар ООН призвал положить конец насилию в Бангладеш

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал положить конец "шокирующему насилию" в Бангладеш. Вечером 4 августа он заявил, что глубоко обеспокоен возможностью гибели новых людей ввиду продолжающихся протестов. Тюрк призвал политическое руководство страны защищать право на жизнь, мирные собрания и свободу слова. Власти Бангладеш должны прекратить репрессии против мирных протестующих, немедленно освободить задержанных, восстановить доступ к интернету и проявить готовность к диалогу, подчеркнул он.

По подсчетам агентства AFP, с начала протестов в июле в Бангладеш погибли не менее 300 человек, только 4 августа в результате столкновений демонстрантов с полицией насчитывается 94 жертвы. Новых официальных данных пока нет.

Протесты в Бангладеш продолжаются несколько недель

Демонстрации в Бангладеш начались в июле с призывом отменить систему квот на государственные должности. В том же месяце Верховный суд страны  отменил большинство квот, однако акции продолжились, их участники стали выступать за отстранение премьера от власти. Своим решением Верховный суд отклонил постановление суда низшей инстанции, который в июне установил, что 56 процентов государственных должностей будут распределяться по квоте, в основном родственникам ветеранов войны за независимость от Пакистана 1971 года. После этого 93 процента государственных рабочих мест будут открыты для кандидатов на основании их заслуг.

Система квот, существовавшая с 1972 года, гарантировала, что государство будет заботиться о родственниках ветеранов. Кроме того, квоты выделяли женщинам, национальным меньшинствам и инвалидам. В 2018 году она была отменена, но в 2024 года восстановлена решением суда.

В условиях высокого уровня безработицы среди молодежи решение вызвало массовые протесты студентов по всей стране, переросшие в антиправительственные выступления и столкновения со сторонниками властей и правоохранителями. Для стабилизации ситуации на улицах задействовали армию. В стране был введен комендантский час. Новостные каналы перестали выходить в эфир, был отключен мобильный интернет, а также нарушена система телекоммуникационной связи с другими странами. 170-миллионная страна оказалась отрезана от внешнего мира.

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