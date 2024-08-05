ЕС призвал к мирному демократическому транзиту в Бангладеш

Необходимо "обеспечить упорядоченный и мирный переход к демократически избранному правительству при полном уважении прав человека и демократических принципов", заявил Жозеп Боррель.

Европейский Союз призвал власти Бангладеш в связи с отставкой и бегством из страны премьер-министра Шейх Хасины в результате массовых антиправительственных протестов "обеспечить упорядоченный и мирный переход к демократически избранному правительству при полном уважении прав человека и демократических принципов". Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном в понедельник, 5 августа, в соцсети Х.

В США также выступили с призывом быстро вернуться к демократическому правлению. "Крайне важно создать сбалансированное временное правительство, которое уважает права всех и быстро организует демократические выборы", - написал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер в понедельник в соцсети X. "Жестокая реакция премьер-министра Хасины на законные протесты сделала ее дальнейшее правление несостоятельным. Я аплодирую храбрым протестующим и требую справедливости для убитых", - заявил политик.

Великобритания призвала власти Бангладеш "освободить всех мирных протестующих и обеспечить соблюдение надлежащей правовой процедуры для обвиняемых и преследуемых". Представитель премьер-министра Кира Стармера выразил надежду, "что будут приняты срочные меры для обеспечения торжества демократии и ускорения процесса достижения мира и безопасности" в стране.

Протесты против квот на госдолжности

С середины июля в Бангладеш проходят массовые антиправительственные протесты против системы квот на государственные должности.

Существовавшая с 1972 года система гарантировала, что государство будет заботиться о родственниках ветеранов войны за независимость от Пакистана. Кроме того, квоты выделяли женщинам, национальным меньшинствам и инвалидам. В 2018 году она была отменена, но в 2024 года восстановлена решением суда, согласно которому 56 процентов госдолжностей должны распределяться по квотам. 21 июля Верховный суд отменил квоты.

По подсчетам агентства AFP, с начала протестов в июле погибли не менее 300 человек, только 4 августа в результате столкновений демонстрантов с полицией насчитывалось 94 жертвы.

В понедельник страну покинула премьер-министр Шейх Хасина, занимавшая эту должность более 20 лет. По данным индийских СМИ, она прибыла на военном вертолете в индийский город Агартала. В тот же день командующий армией Бангладеш Вакер Уз-Заман заявил об отставке премьера. По его словам, страной будет управлять временное правительство.