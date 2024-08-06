Парламент Бангладеш распустили после бегства премьера Хасины

Спустя сутки после бегства из Бангладеш премьер-министра Шейх Хасины и объявления армейским командованием о формировании временного правительства был распущен парламент в Дакке. Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу во вторник, 6 августа, заявил о принятии такого решения по итогам встречи с командующими вооруженными силами, руководством политических партий, представителями гражданского общества и лидерами движения "Студенты против дискриминации".

Национальный парламент распущен с цель сформировать временное правительство после отставки Хасины, указывается в распространенном президентской администрацией пресс-релизе. Данное заявление было сделано через несколько часов после того, как лидеры протестного студенческого движения установили крайний срок для роспуска парламента, отмечает Reuters. Они предупредили, что в случае несоблюдения их главного требования будет запущена "жесткая программа".

Студенты предложили нобелевского лауреата на пост временного премьера

Между тем, лидер студенческих протестов Нахид Ислам высказал предложение назначить главой временного правительства лауреата Нобелевской премии мира 2006 года, экономиста Мухаммада Юнуса. Известный всему миру Юнус "пользуется широким признанием" и в своей стране, указал он в видеообращении.

Накануне Бангладеш покинула 76-летняя Шейх Хасина, правившая Бангладеш уже 15 лет. После этого командующий армией Вакер Уз-Заман заявил о ее отставке и намерении назначить временное правительство. В тот же день участники антиправительственных протестов ворвались в официальную резиденцию Хасины.

С начала протестов в июле в Бангладеш погибли сотни человек, только 5 августа жертвами столкновений демонстрантов с полицией стали не менее 109 человек, сообщили полиция и медики. Как отмечает AFP, это был наиболее кровавый день с начала массовых протестов в июле.

Протесты в Бангладеш продолжаются несколько недель

Демонстрации в Бангладеш начались в июле с призывом отменить систему квот на государственные должности. В том же месяце Верховный суд страны отменил большинство квот, однако акции продолжились, их участники стали выступать за отстранение премьера от власти. Своим решением Верховный суд отклонил постановление суда низшей инстанции, который в июне установил, что 56 процентов государственных должностей будут распределяться по квоте, в основном родственникам ветеранов войны за независимость от Пакистана 1971 года. После этого 93 процента государственных рабочих мест будут открыты для кандидатов на основании их заслуг.

Система квот, существовавшая с 1972 года, гарантировала, что государство будет заботиться о родственниках ветеранов. Кроме того, квоты выделяли женщинам, национальным меньшинствам и инвалидам. В 2018 году она была отменена, но в 2024 года восстановлена решением суда.

В условиях высокого уровня безработицы среди молодежи решение вызвало массовые протесты студентов по всей стране, переросшие в антиправительственные выступления и столкновения со сторонниками властей и правоохранителями. Для стабилизации ситуации на улицах задействовали армию. В стране был введен комендантский час. Новостные каналы перестали выходить в эфир, был отключен мобильный интернет, а также нарушена система телекоммуникационной связи с другими странами. 170-миллионная страна оказалась отрезана от внешнего мира.