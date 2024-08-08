Временное правительство Бангладеш возглавил Мухаммад Юнус

Вернувшийся из Парижа экономист Мухаммад Юнус приведен к присяге главы временного правительства Бангладеш. В 2006 году он получил Нобелевскую премию мира за микрокредиты для бедных.

Главой временного правительства в Бангладеш после массовых протестов стал экономист и лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус, вернувшийся в страну из Парижа. Вечером в четверг, 8 августа, 84-летний Юнус был приведен к присяге в президентском дворце. На церемонии он пообещал "поддерживать и защищать Конституцию страны и искренне исполнять свои новые обязанности", а также призвал граждан прекратить насилие "против каждого, по всей стране".

Позже в беседе с журналистами Юнус заявил, что у страны "появился новый день победы" и она "получила вторую независимость".

Решение о назначении Мухаммада Юнуса было принято в ходе встречи президента Бангладеш Шахабуддина Чуппу с лидерами протестного движения "Студенты против дискриминации", которые настаивали на кандидатуре Юнуса. Окончательный состав временного правительства будет определен после консультаций с политическими партиями страны, сообщила ранее пресс-служба главы государства.

6 августа Чуппу объявил о роспуске парламента с целью сформировать временное правительство. Накануне страну на фоне протестов покинула 76-летняя Шейх Хасина, занимавшая пост премьер-министра Бангладеш с 2009 года. Ее отставке предшествовали многонедельные протесты, в ходе которых погибли не менее 455 человек. По меньшей мере 109 из них стали жертвами массовых беспорядков 5 августа.

Юнус получил Нобелевскую премию за микрокредиты для бедных

Мухаммад Юнус получил Нобелевскую премию мира в 2006 году за внедрение концепции "экономического и социального развития снизу с помощью микрокредитования". Основанный Юнусом Grameen Bank выдавал микрокредиты миллионам бедных людей, желающих развивать свой малый бизнес, тем самым помогая им выбраться из нищеты.

По словам Юнуса, сначала он отклонил предложение протестующих возглавить временное правительство. "Я сказал им, что у меня много работы. Но студенты настойчиво просили меня. Если студенты могут пожертвовать многим, если народ страны может пожертвовать многим, то я тоже несу ответственность. Тогда я сказал студентам, что могу взять на себя ответственность", - заявил Юнус, пообещав вернуться в Бангладеш как можно скорее.