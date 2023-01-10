Врачи РФ требуют прекратить издеваться над Навальным

Представители медицинского сообщества обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, потребовав прекратить издевательства над политиком Алексеем Навальным и обеспечить ему в колонии необходимую медицинскую помощь. Письмо было опубликовано во вторник, 10 января. Подписи под ним на момент написания новости поставили более 100 медицинских работников.

"Мы - представители врачебного сообщества и граждане Российской Федерации. Наша работа - лечить людей и облегчать их страдания. Мы не можем и не имеем права спокойно смотреть на сознательное причинение вреда здоровью политика Алексея Навального, которое происходит в исправительной колонии №6 ФСИН по Владимирской области", - говорится в письме.

Авторы обращения подчеркивают, что право на охрану здоровья и медицинскую помощь закреплено Конституцией России, и распространяется на заключенных. "Условия содержания и внешний вид Алексея Навального вызывают у нас огромное беспокойство за его жизнь и здоровье. Отказ представителей ФСИН передавать Алексею необходимые лекарства создает прямую угрозу жизни гражданина Российской Федерации Навального Алексея Анатольевича", - пишут авторы письма.

Врачи требуют прекратить отправлять Навального в ШИЗО

По их словам, с медицинской точки зрения, очевидно, что Навальный не получает медицинскую помощь в достаточном объеме, а содержание его в ШИЗО абсолютно противопоказано в его состоянии.

"Мы требуем прекратить издевательства над Алексеем Навальным, требуем прекратить отправлять Алексея в ШИЗО, требуем допустить к нему гражданских врачей и, при наличии показаний, госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения", - говорится в обращении.

По словам Навального, за каждые 10 суток в ШИЗО он теряет в среднем по 3,5 килограмма веса, которые затем вновь набирает. Политик провел в штрафном изоляторе уже больше 100 дней - половину своего срока в колонии. С учетом отбываемым им 15 суток он проведет в ШИЗО 111 дней.

Навальный провел в ШИЗО более 100 дней

Накануне стало известно, что Навального в 10-й раз отправили в штрафной изолятор (ШИЗО), где он заболел - вероятно, гриппом. Сокамерника Навального в ШИЗО выпустили 3 января, но на следующий день вернули в камеру. "Причем, когда его выпускают, его не уводят в барак, как всех, а всегда объявляют больным и кладут в медчасть, забитую больными гриппом, - здесь эпидемия. И ровно через сутки кидают обратно ко мне в ШИЗО. Кажется, его используют как бактериологическое оружие. Неудивительно, что он грустит", - написал Навальный.

Политик в итоге заболел, сообщили его сторонники. У него температура, лихорадка и кашель, рассказал адвокат Навального Вадим Кобзев. "Пытаемся передать ему лекарства", - написал он.

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