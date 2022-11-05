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Пожарные тушат огонь в ресторан-клубе "Полигон" в Костроме
Тушение пожара в ресторан-клубе "Полигон" в КостромеФото: Russian Emergencies Ministry/TASS/dpa/picture alliance
ОбществоРоссия

Возможный виновник пожара в Костроме воевал в Украине

Павел Мыльников
53 мин. назад

Предполагаемый виновник пожара в клубе в Костроме был ранен на войне в Украине, а после реабилитации вернулся в воинскую часть, пишут Baza и "Верстка".

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Задержанный сотрудниками МВД предполагаемый виновник пожара в костромском ресторан-клубе "Полигон" воевал в Украине. Об этом Telegram-канал Baza и онлайн-издание "Верстка" пишут в субботу, 5 ноября.

По данным Baza, 23-летний военнослужащий 22 августа был ранен во время обстрела, после чего был отправлен в госпиталь в Астраханской области, а через некоторое время вернулся в Костромскую область. В начале ноября мужчина вновь отправился в воинскую часть для прохождения медкомиссии, указывает команда Baza, не уточняя источников этих сведений. В то же время "Верстка" пишет, что военнослужащий вернулся в воинскую часть в начале октября.

Супруга мужчины подтвердила "Верстке" информацию о контрактной службе и ранении военного. По словам женщины, ее супруг воевал в Луганской области. Собеседница "Верстки" не объяснила, как ее мужа после контузии и иных травм вновь отправили проходить службу и как он оказался за пределами воинской части.

Траур в Костромской области после пожара в клубе

Пожар в ресторан-клубе "Полигон" в Костроме вспыхнул в ночь на 5 ноября. По сведениям ряда СМИ  перед возгоранием произошла драка, в ходе которой один из посетителей заведения воспользовался ракетницей или сигнальным пистолетом.

Из помещения были эвакуированы 250 человек. Кроме того, из-за создавшегося задымления были выведены 15 жильцов стоящего поблизости многоквартирного дома.

Трагедия унесла жизни 13 человек. Областные власти объявили 7 ноября днем траура в регионе. Были возбуждены уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и об оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности.

Вероятный виновник пожара был задержан. Как пишет агентство ТАСС, мужчина признал вину.

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