В Костроме при пожаре в РЦ "Полигон" погибли 13 человек

Площадь пожара, начавшегося в ночном клубе "Полигон" в Костроме, составила 3,5 тысячи квадратных метров. По предварительной версии, огонь мог вспыхнуть из-за пиротехники.

В Костроме в ночь на субботу, 5 ноября, произошел пожар в ночном клубе развлекательного центра "Полигон", расположенном на улице Никитской . По предварительным данным областной прокуратуры, к утру 5 ноября число погибших в результате трагедии составляло 13 человек. Как минимум 4 человека пострадали. В итоге площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров.

Во время пожара из помещения развлекательного центра эвакуировали 250 человек. Еще 15 человек из-за создавшегося задымления эвакуировали из близлежащего многоквартирного дома, сообщает в Telegram Главное управление (ГУ) МЧС России по Костромской области.

Сообщается, что кровля здания обрушилась. Огонь удалось локализовать около 4.30 утра. В тушении пожара было задействовано 50 человек и 20 единиц техники.

Днем 5 ноября пресс-служба УМВД России по Костромской области сообщила, что сотрудники МВД задержали предполагаемого виновника пожара. Ранее российские СМИ со ссылкой на источники написали, что перед возгоранием произошла драка, в ходе которой один из посетителей развлекательного центра воспользовался ракетницей или сигнальным пистолетом.

Прокуратура ведет проверку.

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