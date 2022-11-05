В Костроме при пожаре в РЦ "Полигон" погибли 13 человек

Во время пожара из помещения развлекательного центра эвакуировали 250 человек. Еще 15 человек из-за создавшегося задымления эвакуировали из близлежащего многоквартирного дома, сообщает в Telegram Главное управление (ГУ) МЧС России по Костромской области.
Сообщается, что кровля здания обрушилась. Огонь удалось локализовать около 4.30 утра. В тушении пожара было задействовано 50 человек и 20 единиц техники.
Днем 5 ноября пресс-служба УМВД России по Костромской области сообщила, что сотрудники МВД задержали предполагаемого виновника пожара. Ранее российские СМИ со ссылкой на источники написали, что перед возгоранием произошла драка, в ходе которой один из посетителей развлекательного центра воспользовался ракетницей или сигнальным пистолетом.