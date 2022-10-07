Суд приговорил совладельца "Зимней вишни" к 8 годам колонии

Центральный суд Кемерово приговорил совладельца сгоревшего торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" к восьми годам колонии строгого режима. Он также должен выплатить штраф в 21 млн рублей. Как сообшает в пятницу, 7 октября, агентство "Интерфакс", Вячеслав Вишневский признал вину в даче взятки в особо крупном размере бывшему директору регионального управления Госстройнадзора Танзиле Комковой.

По версии следствия, за полученные от предпринимателя 7 млн рублей чиновница позволила реконструировать здание "Зимней вишни", где ранее находилась кондитерская фабрика, без соответствующего разрешения и не устанавливать предусмотренные проектом автоматические системы пожаротушения на всех этажах. В декабре 2021 года Комкову приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 80 млн рублей, признав ее виновной в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денежных средств.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня"

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. По версии следствия, причиной могли стать неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание электропроводки и поджог в развлекательном центре. Огонь распространился быстро, вызвав обрушение кровли и перекрытий между четвертым и третьим этажами. Система пожаротушения была неисправна, эвакуационные выходы заблокированы. В результате по официальным данным 60 человек, в том числе 37 детей, погибли, еще 147 человек получили травмы.

Вишневский, который с 2016 года жил в Европе и был экстрадирован в Россию в марте 2020 года, стал тринадцатым осужденным по делу о пожаре в "Зимней вишне".

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