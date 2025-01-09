Войска РФ ударили авиабомбами по Херсону, есть пострадавшие

Российские войска сбросили как минимум две авиабомбы на жилую застройку в Херсоне, сообщили местные власти. Известно о 10 пострадавших.

Российские войска днем в четверг, 9 января, нанесли авиаудар по Херсону, сообщила областная военная администрация. По ее данным, армия РФ сбросила на жилую застройку по меньшей мере две корректируемые авиабомбы (КАБ).

В результате атаки пострадали по меньшей мере 10 человек, у них взрывные травмы и осколочные ранения. Разрушен жилой дом, повреждены два учебных заведения, сообщили в украинской Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На месте работают спасатели. "Ликвидируем последствия попадания управляемой авиабомбы в частные дома. Чудом никто не погиб", - сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Днем ранее, 8 января, войска РФ нанесли авиаудар по городу Запорожье. Согласно последним данным, в результате погибли 13 человек, еще 122 человек были ранены. 9 января в Запорожской области был объявлен днем траура по погибшим в результате атаки РФ.