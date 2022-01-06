Войска ОДКБ в Казахстане: Токаев их вводит и выводит

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Военный контингент ОДКБ, введенный по просьбе Касым-Жомарта Токаева в Казахстан в ответ на беспорядки в стране, будет выведен в ближайшие дни. Как утешает себя казахстанский президент, знает Сергей Елкин.
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