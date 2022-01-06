 Войска ОДКБ в Казахстане: Токаев их вводит и выводит | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 11.01.2022

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Мир

Войска ОДКБ в Казахстане: Токаев их вводит и выводит

Военный контингент ОДКБ, введенный по просьбе Касым-Жомарта Токаева в Казахстан в ответ на беспорядки в стране, будет выведен в ближайшие дни. Как утешает себя казахстанский президент, знает Сергей Елкин.

Президент Казахстана Токаев в виде ослика Иа опускает лопнувший шарик в горшочек, обозначая ввод и вывод войск ОДКБ - карикатура Сергея Елкина

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    Жертвы по обе стороны баррикад

    По данным МВД, в ходе столкновений были убиты 18 сотрудников правоохранительных органов. Свыше 2300 демонстрантов были задержаны. Очевидцы сообщают о десятках жертв среди мирного населения. Ранения, по разным данным, получили более 1000 человек. В больницы в различных регионах страны поступили около 400 человек, сообщила 6 января заместитель министра здравоохранения Ажар Гиният.

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    Массовые протесты в авторитарном Казахстане вспыхивают редко. Нынешняя ситуация стала самым большим кризисом для президента Токаева, который сменил многолетнего главу государства Нурсултана Назарбаева в 2019 году. Сейчас 81-летний Назарбаев носит почетный титул "лидера нации" и считается фактическим правителем в стране и ближайшим союзником президента РФ Владимира Путина.

  • Российские десантники садятся в самолет перед отправкой в Казахстан

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    Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ

    По просьбе президента Токаева Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ в рамках "миротворческого контингента" Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо России и Казахстана, в этот альянс также входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. На фотографии - российские десантники садятся в самолет перед отправкой в Казахстан.

    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


Смотреть видео 20:02

Подавление протестов в Казахстане: как Путин помог Токаеву. DW Новости (10.01.2022)

Контекст

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Путч, "миротворцы", сигнал Путина перед Женевой: СМИ ФРГ - о Казахстане

Как оценивают ситуацию в Казахстане немецкие СМИ? Что пишут о вводе контингента ОДКБ, заявлении президента Токаева и связи всего этого с переговорами РФ и Запада? Самое главное - в обзоре печати.  

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