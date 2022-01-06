Войска ОДКБ в Казахстане: Токаев их вводит и выводит

Протесты в Казахстане: десятки убитых, сотни раненых, тысячи задержанных

Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ

По просьбе президента Токаева Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ в рамках "миротворческого контингента" Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо России и Казахстана, в этот альянс также входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. На фотографии - российские десантники садятся в самолет перед отправкой в Казахстан.

Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская