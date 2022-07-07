 Канада поставит Украине 39 бронемашин этим летом | NRS-Import | DW | 07.07.2022

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NRS-Import

Канада поставит Украине 39 бронемашин этим летом

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 8 июля.

Украинский военный на бронемашине в районе Бахмута Донецкой области

Украинский военный на бронемашине в районе Бахмута Донецкой области

На 135-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 8 июля (время московское).

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Канада готова возвратить находящуюся там на ремонте турбину фирмы Siemens для "Северного потока", сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. 7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) призвал правительство Канады вернуть турбину, задержанную там из-за санкций в отношении России. Отсутствием агрегатов для перекачки газа "Газпром" в июне объяснил снижение поставок в Европу. "Я первым выступаю за дальнейшие жесткие санкции ЕС, но жесткие санкции должны вредить России и Путину больше, чем нашей экономике. Поэтому я прошу понять, что нам нужно лишить Путина этого предлога", - заявил Хабек в интервью агентству Bloomberg.

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Правительство Канады планирует этим летом поставить Украине 39 бронемашин канадского производителя General Dynamics. По словам министра обороны Аниты Ананд, эта техника может быть использована для перевозки войск, а также для медицинских или ремонтно-эвакуационных целей. Поставка бронетехники входит в пакет военной поддержки Украины на сумму 500 млн канадских долларов.

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Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за завершающий этап в двухмесячной операции борьбы за остров Змеиный, где был установлен национальный флаг Украины. "И пусть теперь каждый российский капитан, будто то корабль или самолет, видит украинское знамя на Змеином и знает, что наше государство не сломить", - сказал президент Украины в своем традиционном вечернем видеообращении.

Говоря также об уходящем в отставку британском премьере, Зеленский отметил, что лидерство и харизма Бориса Джонсона имели особое значение при оказании помощи Украины. Назвав роль Великобритании в защите свободы "воистину глобальной", Зеленский подчеркнул, что отношения строятся между государствами. "Поддержка Украины Соединенным Королевством должна оставаться неизменной, независимо от того, что происходит в лондонских правящих кругах", - сказал президент Украины.

Хроника событий 7 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 июля 00.00 - 13.59 >>>

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